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曼達尼上任市長百日 近半市民肯定工作表現 30%不贊同

記者顏潔恩／紐約報導
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最新民調顯示，紐約市長曼達尼在上任百日之際，近半紐約市民對他當前的施政表示認同。...
最新民調顯示，紐約市長曼達尼在上任百日之際，近半紐約市民對他當前的施政表示認同。(取自紐約市長Flickr)

今(10)日紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任滿百日。馬瑞斯特學院(Marist Poll)公布的一項民調顯示，約有一半紐約市民對曼達尼迄今的施政表現表示認同，逾六成認為他「理解城市問題、是稱職的領導者」。

這項調查結果指出，受訪的紐約市居民有48%表示贊同曼達尼的工作表現、30%不贊同、另有23%表示不確定；與此同時，約有55%的人對他抱持正面看法，33%持負面看法。多數受訪者也認為紐約市正朝著正確的方向發展；與2025年10月相比，市民的看法有明顯轉變，當時僅有31%的居民認為紐約市發展方向正確，另有66%認為偏離了正軌。

研究人員指出，受訪者普遍認為曼達尼討喜、勤勉、有同理心，是一名不錯的領導者，也能代表紐約市各階層居民，並在城市中發揮凝聚力量的作用；也有許多人認為他正在兌現競選時的承諾，相信他會為五大區做出符合民眾利益的決策。

曼達尼今年上任以來曾應對紐約市多場暴雪天氣，約65%的市民認為他處理這一緊急情況中表現得當，為他的當前的政績加分。

不過，他在這方面的支持率仍落後於前任市長亞當斯(Eric Adams)同期的表現，當時亞當斯的支持率為61%，明顯高於曼達尼的48%。

調查結果也顯示，曼達尼的支持程度在各黨派中有明顯差異，在民主黨支持者中，有63%贊同曼達尼的表現，而在共和黨人中，有63%表示不贊同；在無黨派的受訪者中，41%表示不認同、27%認同、31%表示不確定。

就地區方面，布碌崙(布魯克林)與曼哈頓的多數居民贊同曼達尼的工作表現，但在布朗士與皇后區，贊同者不及一半；而在史泰登島，則有57%的居民表示不贊同，該地區也是全市中擁有較多共和黨選民的地區。

此外，市民多對曼達尼與其他領袖的工作關係持正面看法，59%認為他在與總統川普(Donald Trump)的互動上取得「平衡」，60%認為他與紐約州長霍楚(Kathy Hochul)維持著良好的合作關係。

9日公布的由艾默生學院(Emerson College)和The Hill網站所做的民調顯示，43%的紐約市民滿意曼達尼上任以來的施政表現，27%不滿意，另有30%民眾看法中性。

民調顯示，曼達尼的托兒政策支持率超過反對率33%，房屋政策支持率超過反對率24%，公共安全政策支持率超出反對率13%。近60%的市民表示曼達尼重視的議題，正是對他們來說重要的。不過民調也顯示，對於他在處理市府預算和多達數十億元的財政缺口問題上的表現，支持率與不支持率基本持平。

皇后區 布魯克林 共和黨

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