曼達尼施政百日 「經濟正義」有成效卻充滿妥協

曼達尼上任市長滿百日，托育政策是他迄今最具體的施政勝利。圖為他在布碌崙與一名兒童交談。(路透)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日就任市長滿百日。自上任以來，他的施政重心始終聚焦於「經濟正義」四字，從免費托育到租客 保護，從住房干預到辦公室市場數據，這位自稱社會主義者的市長，在競選承諾與施政現實之間走出了一條頗具成效、卻也充滿妥協的施政路徑。

市府發布的首份「真實生活成本」報告顯示，全市逾62%居民的收入無法覆蓋住房、食品、醫療、托育等基本開銷。曼達尼以此數據作為施政依據，強調可負擔性危機並非抽象議題，而是數以百萬計市民的日常困境。

托育政策是曼達尼迄今最具體的施政勝利。就任第八天，他便與州長霍楚(Kathy Hochul)聯合宣布，由州府提供逾12億元資金，啟動針對兩歲幼童的全免費「兩歲班」(2-Care)計畫，首年預計為全市約2000名兒童提供全日制托育服務，優先選址於經濟需求最殷切的社區。曼達尼競選時承諾推動全面托育福利，外界普遍視之為畫餅充飢，如今政策在第一周便完成突破，確實出乎不少人意料。他更邀請饒舌歌手卡迪·B(Cardi B)為計畫站台宣傳，以流量邏輯打開政策知名度。

在住房議題上，曼達尼一上任便動作頻頻。就任首日即簽署行政令，重啟遭前任市長亞當斯 (Eric Adams)擱置的「租客保護辦公室」，並任命長期與房東對抗的倡議者韋弗(Cea Weaver)主持，令地產業界憂慮其強硬立場。行政令同時宣布舉辦「租金敲詐」公聽會，以公開陳情方式讓全市租客與市府官員直接對話，從條件惡劣的居住環境到莫名收費，逐一登記在案，為日後執法改革蒐集依據。

曼達尼主張向富人和企業加稅以彌補財政赤字，一度引發外界擔憂企業出走紐約。他日前在接受媒體訪問時引用相關數據，強調「曼哈頓辦公室需求創十年新高」，反駁企業大規模撤離的說法。商業地產顧問公司仲量聯行(JLL)發布的第一季數據顯示，曼達尼執政期間，曼哈頓辦公室需求不降反升。優質辦公室租用面積達850萬平方呎，空置率下跌2.2個百分點至13.5%，租金按年上升3.5%。美國運通(American Express)宣布將在曼哈頓下城興建新總部，美國銀行(Bank of America)亦簽署了長達20年的辦公室租約。

不過，並非所有市民都對這份成績單買帳。家住華埠 的市民陳女士在去年的市長普選中未投給曼達尼，她如今表示，曼達尼上任百日後，她的立場絲毫未變。「上任100天已經證實了他當年的競選承諾根本無法實現，」陳女士直言。她對免費托育計畫持觀望態度，認為成效尚待驗證；免費公車計畫更已宣告今年無望推行。

而更令陳女士憂心的是曼達尼可能實施的加稅政策。她表示，企業出走只是時間問題，加稅傳聞已嚇走了她身邊一批朋友，部分已移居佛羅里達州，另一些雖無法遠走，也選擇落腳長島。展望未來，陳女士亦不樂觀。她坦言，希望曼達尼能在現實面前調整其左翼理念，但對此並不寄予厚望。