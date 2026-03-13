法拉盛「珠寶詐騙」再現 留心路人搭訕、贈送首飾調包

紐約市警109分局在警民會議上提醒，近期皇后區多地「珠寶詐騙」再度活躍。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市警109分局在11日晚舉行的警民會議上提醒，近來包括法拉盛 、白石鎮(Whitestone)及大學點 (College Point)等皇后區 多地「珠寶詐騙」再度活躍，嫌犯通常鎖定路人搭訕，伺機以假首飾換走受害者身上的真珠寶。

109分局局長柯爾曼(Kevin Coleman)表示，嫌犯通常駕駛廂型車或SUV在街上接近路人，先以詢問方向或尋找醫院等理由搭話，取得信任後，再表示想「送一件首飾酬謝」。在過程中，嫌犯會把一條假的項鍊或手鐲戴在受害者身上，同時迅速取走對方原本佩戴的真金飾品。等受害者發現時，嫌犯早已駕車逃離。

柯爾曼表示，這類案件中嫌犯通常鎖定長者，但也有30歲受害者的案例，因此任何人都可能成為目標。

警方提醒民眾，若陌生人在街上主動搭訕並試圖贈送首飾或其他物品，應提高警覺，避免靠近對方車輛或接受物品。柯爾曼也呼籲居民提醒家中長者，「就像我們常提醒孩子不要和陌生人說話一樣，成年人在街上也應該保持警惕」。

警方表示，如遇到類似情況，應立即記下車牌或車輛特徵並向警方報案。

柯爾曼在11日晚的警民會中也表示，他在109分局的任期可能即將結束，這次會議「可能是最後一次」以分局局長身分出席警民會議。

柯爾曼表示，警方已完成新任分局指揮官的遴選程序，但最終任命仍需等待警局發布正式人事命令，因此尚未確定交接時間。他說，在109分局任職是他23年警察生涯中「最喜歡的一個職位」，並感謝法拉盛社區、民選官員、社區組織以及警民會長期的合作與支持。

他指出，109分局在新冠疫情後曾是犯罪率較高的轄區之一，但近兩年整體犯罪情況已明顯改善。2024年犯罪率下降近6%，2025年再下降10%；而截至2026年第一季，目前整體犯罪率已比去年同期下降約15%。

柯爾曼表示，109分局近期增加了警力，28名新警員11日報到，預計下周將開始巡邏。他表示，新增警力對分局而言是一項重要支援，隨著天氣轉暖，警方也將加強對夜間聚會、噪音投訴及街頭車聚等問題的巡查。