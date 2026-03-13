市議會預算公聽 議長聚焦長者需求

莊文怡表示，過去十年中，生活在貧困中的長者人數上升近50%，長者無家可歸的增長速度亦高於其他年齡群體。與此同時，城市人口結構持續老化，但長者相關預算並未出現顯著增長。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市議會12日就2027財政年度初步預算、2027至2030年資本計畫，以及2026年度初步市長管理報告舉行公聽會。會前，議長梅寧(Julie Menin)與市議會老齡委員會主席莊文怡(Susan Zhuang)與社區代表，在市政廳台階前集會，呼籲市府加大對長者服務的投入，指出在生活成本持續上升的情況下，長者住房、餐食與社區服務資源嚴重不足，亟需更多財政支持。

市議員梅寧表示，許多長者是家庭中的祖父母，也是社區歷史與記憶的承載者，「他們是紐約的靈魂」，為後代提供經驗與智慧。她指出，市議會有責任確保長者能獲得基本生活保障，包括穩定的餐食與可負擔住房，並強調對長者服務的投資「沒有討價還價的空間」。

莊文怡表示，過去十年中，生活在貧困中的長者人數上升近50%，長者無家可歸的增長速度高於其他年齡群體。與此同時，城市人口結構持續老化，但長者相關預算並未出現顯著增長。她呼籲增加資金支持長者中心、餐食服務與照護項目，並為社區非營利機構提供更多資源，包括聘請社工及提供綜合服務。

據市議會數據，市老人局(NYC Aging)在2026財政年度行政預算中的經費約為5億5400萬元，較此前預算增加約1億2830萬元，但仍不足市整體預算的0.5%。這筆資金主要用於長者中心、送餐服務、個案管理與社區服務等項目。市府計畫在未來數年投入約8510萬元，用於改善全市300多個長者中心及「自然形成退休社區」(NORC)的設施與服務。

來自松柏之家社區服務中心的李詠霞表示，長者中心為許多退休人士提供重要的社交與學習空間。特別是在疫情或暴風雪等情況下，許多人長時間留在家中，社區中心成為他們重新融入社會的重要場所。李詠霞說，「我們老了，但不意味著我們是『隱形人』」。