州議會民主黨挺富人稅 與霍楚談判恐現僵局

記者范航瑜／紐約報導
紐約州眾、參議會領袖11日將紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)多項「向富人加稅」政策主張，納入了各自提出的預算反提案，回應州長霍楚的州預算計畫。(取自州長辦公室)
紐約州眾、參議會領袖11日將紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)多項「向富人加稅」政策主張，納入了各自提出的預算反提案，回應州長霍楚的州預算計畫。相關措施包括對年收入超過500萬元的納稅人提高所得稅，同時將州企業稅率由7.25%提高至9%，預料將在州預算談判中引發對峙。

由民主黨掌控的州議會納入多項曼達尼希望修改紐約市稅制的內容，包括提高市企業稅、商業稅與「豪宅稅」的不同版本方案。新增稅收將協助市府填補估計54億元的預算赤字。不過，這些增加收入的措施若要生效，仍須說服州長霍楚同意。霍楚自2021年上任以來一直反對提高所得稅，並將「降低生活成本」作為其連任競選的重要訊息。

州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，在聯邦政府資金來源充滿不確定的情況下，州府必須確保「持續性的收入」。州議會提出的方案將為州府增加至少40億元收入，並為紐約市增加25億元收入。民主黨議員希望利用這筆資金協助紐約市及其他城市應對預算赤字，同時增加移民法律援助資金、補貼高昂公用事業費用等多項計畫。兩會同時納入了曼達尼的免費公車試點計畫。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)表示：「市長從未對我說過，『你必須把這些清單都給我。』我認為他只是希望預算提案能支持紐約市，幫助解決龐大的赤字，而我們確實做到了。」

曾任州眾議員的曼達尼則表示感謝昔日同僚將加稅方案納入預算。州參、眾議會預計本周通過各自的預算反提案決議，隨後將與霍楚談判。州預算須在4月1日新財年開始前通過。不過霍楚與州議會過去多年經常未能在期限前達成協議，而是先通過短期預算延長案。

曼達尼 紐約州 紐約市

