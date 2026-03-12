我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

州主計長：紐約市遊民安置費6年翻3倍 人數卻有增無減

記者許君達／紐約報導
紐約州主計長報告顯示，紐約市用於遊民服務的開支在6年內增加了3倍，但遊民人數卻有增無減。(記者曹馨元／攝影)
紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)11日公布報告指出，紐約市在最近的六個財年內，遊民服務局(DHS)的安置服務開支增加了三倍，而無家可歸者和街頭遊民的數量卻不降反增。

紐約市是全美唯一一個立法規定必須為無家可歸者提供緊急收容救助服務的城市。狄拿波利表示，報告的主要目的是評估紐約遊民服務的資源投入與所獲成效，他強調，在當前市府預算面臨巨大缺口的背景下，這樣的評估更顯重要。

根據報告，紐約市2019財年用於無家可歸者安置的開支為1億200萬元，到了2025財年，這一數字增至3億6800萬元，增幅達262%。與此同時，市財政撥付給遊民服務局的資金占比也從5%增加到9%。政府支出暴增的原因主要包括安置需求的增加、街頭和地鐵外展服務的擴大導致人力成本增加，以及服務設施的擴建。比如，市府僅在2025年內就新增了900個低門檻遊民所(Safe Haven)床位，增幅超過20%。這類遊民所規則寬鬆、不設宵禁，原本旨在服務不願在傳統庇護所內收到約束的街頭遊民，但其鬆懈的管理常遭到周邊社區的反對，其中曼哈頓和布碌崙(布魯克林)華社的反抗力量尤為強烈。

根據市府估算，2026財年無家可歸者安置所需的開支將繼續暴增，並達到峰值，總額估計將超過4億5000萬元。儘管服務設施不斷擴張，流落街頭的遊民人數卻有增無減。數據顯示，2019財年流落街頭的遊民人數為3588人，到2025財年，達到4504人；而2025財年全市無家可歸者總人數達14萬，比新冠疫情前的2019財年增加了78%。

報告指出，無家可歸者安置的終極目標是讓無家者有房可住。數據顯示，全市獲得永久或過渡性住房的無家可歸者從2017財年的2146人增加到2025財年的1萬841人，增幅超過400%。與此同時，低效投資依然大量存在。爭議較大的低門檻遊民所的入住人數在2022財年為2100人，而到2026財年的第一季，已超過3000人；而耗費大量人力成本的外展服務，則由於很多遊民拒絕受助、且外展團隊缺乏明確績效考核機制等原因，收效不如預期。

曼哈頓 紐約州 紐約市

王嘉廉社區醫療中心呼籲民眾定期做年度體檢

國際太空站 連線法拉盛圖書館

