紐約檢警破獲跨州偷車銷贓團夥 追回40車

紐約州搗毀一個橫跨紐新兩州的汽車盜竊和銷贓團夥，共追回40輛贓車，五名嫌疑人共被控92項罪名。圖為停在街頭的車輛。(記者許君達／攝影)

紐約州檢察長辦公室與紐約市警(NYPD)11日宣布破獲一個跨州盜竊和販賣汽車的團夥，追回40輛被盜汽車，總價值超過100萬元。五名嫌犯總共被控92項罪名。

調查發現，在2025年2月至當年年底，由西爾維斯特雷(Jonathan Mercedes Silvestre)等五人組成的盜竊-轉運-銷贓網路，總共盜竊了超過40輛高價值新款私家車。

根據起訴書，該團夥通常先鎖定紐約市內及周邊區域的目標車輛、將其盜走，然後負責盜車的成員在加密通訊軟體上使用暗語通知其他同夥。接應者收到消息並接走贓車後，先用假車牌偽裝車輛，然後使用技術手段侵入贓車的內置操作系統，將原始數據破壞並銷毀，再重新編寫防盜系統代碼，最後通過黑市重新銷往紐約和新澤西 兩州。

執法機構透露， 搗毀這個團夥後，共追回19輛本田CRV、六輛凌志IS350、五輛豐田Highlander、四輛本田Accord、三輛謳歌TLX、兩輛凌志IS500以及一輛本田Civic，這些車輛均屬於紐約地區常見的私家車，容易偽裝且銷路較好，被盜車輛多屬2021至2025年款的較新車型，市場價值多在數萬元，有些高端車型價值超過10萬元。

起訴書說，該團夥的盜車地點廣泛分布於曼哈頓、皇后區、布碌崙 (布魯克林)、布朗士 、威徹斯特郡(Westchester)以及新澤西州的柏根郡(Bergen)和帕塞郡(Passaic)。

嫌犯西爾維斯特雷、羅德里格斯(Raulin Rodriguez)、桑托斯-烏尤亞(Santos-Ulloa)、岡薩雷斯(Josue Dejesus Gonzalez)以及卡布雷拉(Juan Tavarez Cabrera)分別被起訴共謀以及持有贓物等罪，五人被控的罪名總數高達92項。若罪名成立，每人最高可被判處15年監禁。