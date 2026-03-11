扶持亞太裔企業 紐約550萬元貸款計畫啟動

由籃網隊(Brooklyn Nets)老闆蔡崇信、吳明華夫婦創辦的「社會正義基金」與「亞裔美國人基金會」(TAAF)，於9日聯手紐約州府啟動總額550萬元的「紐約市提升企業貸款計畫」。左起為社會正義基金創辦人蔡氏夫婦、布碌崙企業家Matt Vuong、Eric Du及亞洲人平等會振興商業服務中心營運總監李芝薇。(主辦方提供)

紐約市 眾多華裔小商家在面對後疫情時代的經營挑戰時，常因語言隔閡或信用門檻難以從主流銀行獲取周轉金。由籃網隊(Brooklyn Nets)老闆蔡崇信、吳明華夫婦創辦的「社會正義基金」與「亞裔美國人基金會」(TAAF)，於9日聯手紐約州府，啟動總額550萬元的「紐約市提升企業貸款計畫」(NYC Elevating Business Loan Program)，旨在精準扶持亞太裔及資源不足社區的小企業主。

這項計畫不僅是一次性資金挹注，更針對華裔小商家的痛點設計。許多華裔業主在申請貸款時常受困於繁瑣流程，負責執行計畫的「振興商業服務中心」(Renaissance)特別提供中文即國、粵語服務。計畫規定，位於紐約市五大行政區的小企業主，最高可申請達10萬元的貸款額度。這筆資金用途廣泛，無論是餐廳老闆想汰換廚房設備、零售商需要補足現金流，或是店面想要翻新裝修，均在計畫支持範圍之內。

社會正義基金創辦人、New York Liberty董事吳明華說，在地小企業是社區繁榮的根基，透過這項投資，希望能在紐約市創造經濟機會的連鎖反應。蔡崇信也強調，這項行動是「TAAF Cities: NYC」計畫的首波重點，目的是為紐約市近200萬名亞裔居民打造更具韌性的經濟環境。值得一提的是，由於社會正義基金的專項投入，位於布碌崙的企業在申請這項可負擔資金時將具有優先優勢。

目前該計畫已開放首批申請，布碌崙越南餐廳Pho Table業主Matt Vuong便是首位獲益者。他表示，該計畫申請流程既簡單又快速，解決了他急需增聘員工與強化市場行銷的燃眉之急。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)對此表示支持，強調透過州府撥款的400萬元配套資金，將有效縮小長期存在的信貸差距，確保多元背景的企業主能共享經濟成長。

為了讓更多不諳英語的華裔老闆能順利對接資源，「振興商業服務中心」除了提供多語言培訓，還提供免費的商業諮詢與財務分析協助。有需求的業者可直接撥打中文諮詢熱線 (212)964-6022，或透過電子郵件[email protected]索取申請細節。此外，完整申請資訊與表格也已上傳至官方網站https://www.renaissancesbs.org/loan-program/nyc-elevating-business-loan-program，方便業者隨時查閱。