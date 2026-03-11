紐約市三歲班再擴大 56郵區增逾千名額

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
紐約市長曼達尼宣布擴大三歲班(3-k)計畫，為56個郵編地區增加逾千個三歲班名額。(美聯社)
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日宣布，將在全市範圍擴大三歲班(3-k)托育計畫，為56個郵編地區增加逾千個三歲班名額。市府指出，此舉旨在解決分配名額與需求不符的情況，象徵紐約市正邁向真正落實全民免費三歲班。

曼達尼表示，過去市府雖承諾全民三歲班，但許多家長分配到的學額離家路程過遠，迫使家長必須自掏腰包就近入學或遷出紐約。他強調，新政策將證明紐約市府能為可負擔性危機提供實質救濟，讓紐約成為適合育兒的城市。

根據市府計畫，此次擴張涵蓋全市32個學區中的半數以上；自今年9月起，布朗士區五個、史泰登島六個、布碌崙八個、曼哈頓16個及皇后區21個郵遞區號將率先受惠。其中包括華人居民較多的新鮮草原(Fresh Meadows, 11365)、班森賀(Bensonhurst, 11214)、長島市(Long Island City, 11109)、小頸(Little Neck, 11363)等。

市府強調，這56個郵區是根據歷史註冊數據及早前申請情況選定。已申請三歲班的家庭目前無需採取任何行動，待新項目確認後，教育局將透過MySchools系統通知。家長亦可在2026年4月24日前更新申請項目名單。此外，市府將優先照顧有特殊需求的兒童。

一名華人托育業者表示，他們正為地處布碌崙綠點(Greenpoint, 11222)的校區申請新項目，並認為該社區確實缺乏足夠三歲班名額，「市長在兌現他競選時的承諾，這對社區是件好事情」。不過，他也指出，1000新增學額意味著托育系統將需要約67至70名老師，而教師人手短缺是托育業一直存在的問題、他如今也受此影響，「市府應該重視教師低薪情況，優先穩定現有體系」。

市府近期也推出的兩歲班(2-K)計畫，首波將於今秋在全市四個地區開放2000個名額，預計明年將擴大至五大區共1萬2000個學額，並計畫在未來四年內達成全面普及化。

