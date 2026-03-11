恐攻陰雲未消 紐約市長官邸再現可疑裝置 附近公園緊急疏散

在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)附近接連發生攻怖襲擊事件和發現可疑裝置後，警方在地鐵系統和重要場所都加強戒備。(歐新社)

紐約市 警(NYPD)10日中午1時在X平台上發布消息稱，位於市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)附近發現可疑裝置，並封閉了周邊的數條街道和位於區域內的舒爾茨公園(Carl Schurz Park)。在大約一小時後，警方宣布已排除威脅，公園和街道恢復開放。

根據警方的通報，可疑物品發現的地點大致位於曼哈頓 上東區的東岸大道(East End Avenue)交東86街處，與瑰西園的主入口距離僅兩個街區。事件造成兩條街道的附近路段被關閉，位於瑰西園南側的舒爾茨公園也被緊急疏散。警方最初發布消息的時間為10日下午1時19分，而在當日下午2時40分，警方再次在其官方X帳號「NYPD NEWS」上宣布，可以裝置已確認沒有威脅並已被移除。下午3時29分，警方發布的最新消息稱事件周邊道路和舒爾茨公園均已恢復正常開放。

截至發稿時，警方沒有公布有關該可疑物品的詳細情況，僅在推文中表示，這是市民遵循「看見可疑、積極報告」原則的一個範例。威脅平息後，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)發推文對警方的工作表達感謝。

這起虛驚事件發生在瑰西園外的恐怖攻擊風波之後，因此廣受關注。紐約南區聯邦檢察官9日宣布，將起訴兩名自稱效忠於恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)的嫌犯，他們被控在3月7日向瑰西園外的抗議示威人群投擲含有高危險性爆炸物的自製裝置，其中主犯巴拉特(Emir Balat)在被捕後甚至宣稱他們所模仿的2013年波士頓馬拉松恐怖攻擊案件「死人太少」，他想要「規模更大」的襲擊。

另據報導，聯邦探員10日在賓州費城郊區的一間倉庫內發現了更多爆炸物質，而該倉庫就位於嫌犯巴拉特家附近。

目前執法機構並未將10日的「詐彈」與這起帶有恐怖主義色彩的襲擊案件相關聯。