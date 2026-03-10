皇后區白石鎮18套平價公寓 開放申請

皇后區白石鎮(Whitestone)18套平價公寓開放申請。(取自NYC Housing Connect)

皇后區 白石鎮(Whitestone)18套平價公寓，現已開放申請，面向收入為地區中位數收入(AMI)130%的家庭，每月租金 2450元至2750元。

據悉，這18套平價公寓位於150街87-57號、一棟七層樓的商住混合大樓。該大樓共有59套公寓，其中41個為市場價公寓房。本次抽籤釋出的18套公寓，面向收入為地區中位數收入130%的家庭，申請者資產上限為21萬600元。

在這18套平價公寓中，有12套為一臥室房，每月租金為2450元，最多可容納三人居住，家庭年收入需在8萬9006元至18萬9540元之間。其餘六套為兩臥室房，每月租金為2750元，最多可容納五人居住，家庭年收入需介於10萬972元至22萬7500元之間。

房間內將配備硬木地板、空調、智能暖氣與冷氣控制、纜線或衛星電視、對講設備、露台或陽台、高端廚房電器、檯面及裝潢，並提供線上租賃、繳租及維修申請功能。除服務性動物外，申請者不允許帶寵物入住。暖氣與熱水燃氣費已包含在租金中，但電費，包括電暖費在內，則由住戶自行負責。

大樓其他設施，還包括有頂停車庫、共用洗衣房、健身房、安全監控攝影機、虛擬門衛、電梯及無障礙入口。七層樓建築由建築師Michael Kang設計，開發商為Hillside Realty Holding LLC的Ravinder Singh。

有意申請該平價公寓的居民，必須符合住房與收入規定。申請表須在本月27日前寄出或在線提交表格。線上申請的鏈接為：housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/details/7453。若想郵寄申請，須準備一個自填地址的回郵信封，並寄至以下收件地址：349 Keap St., Brooklyn, NY 11211，代收單位：Reside New York。