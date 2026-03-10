紐約生存手冊／ 歹徒憑空竊取資金 民眾警惕「幽靈刷卡」

最近出現的新詐騙手段—「幽靈刷卡」(Ghost Tapping)，專門針對非接觸式支付卡和行動錢包(mobile wallet)。(美聯社)

隨著網路經濟日益發達，消費者刷卡的手段也日益多樣化。在紐約市 ，非接觸式刷卡已經非常普及，只需用借記卡或信用卡輕輕一碰，即可完成結帳。隨之而來的是，詐騙者的犯案手法也花樣翻新，層出不窮。最近出現了一種嶄新的詐騙手段—「幽靈刷卡」(Ghost Tapping)，專門針對非接觸式支付卡和行動錢包(mobile wallet)，目前這種詐騙手段日益猖獗，居民一定要留意。

非營利機構商業改進局(Better Business Bureau，簡稱BBB)說，他們已經收到了數起關於「幽靈刷卡」的投訴。罪犯在公共場合對毫無戒心的民眾下手，罪犯利用無線設備，在無需接觸支付卡的情況下，就能從卡裡竊取資金。

BBB稱他們發現了以下幾種「幽靈刷卡」的情況。在公共場所，騙子會靠近受害者，趁受害者付款時試圖用無線方式獲取受害者非接觸式支付卡的資訊；在各種節慶活動和跳蚤市場，罪犯會冒充商販，他們可能會陳設一個假攤位，要求用戶使用非接觸卡支付，盜取支付卡信息；騙子要求用非接觸卡捐贈小額資金，但實際上卻從卡上扣除一筆巨款。騙子會催促受害者快速完成付款，正是利用這一點，讓受害者在未核對商家名稱或交易金額的情況下就完成付款。

BBB說，其中一個案例，有人在某地挨家挨戶推銷巧克力，聲稱代表某機構銷售巧克力，以支持有特殊需求的學生，而且只接受非接觸支付，一次誘使人們刷卡付錢，然後騙子在持卡人看不到金額的情況下，刷走了150元。這個騙子還經常更換居住地，以逃避抓捕。