2男投擲自製炸彈…紐約市長官邸抗議衝突 險釀大規模傷亡

快訊

記者曹馨元／紐約報導
紐約市長曼達尼官邸外支持與反對穆斯林兩派對峙，警方介入。(歐新社)
紐約市長曼達尼官邸外支持與反對穆斯林兩派對峙，警方介入。(歐新社)

紐約市警總局局長蒂池(Jessica S. Tisch)9日表示，日前在市長官邸「瑰西園」(Gracie Mansion)附近的抗議衝突中，兩名男子涉嫌企圖引爆自製炸彈。警方目前將這起混亂事件視為「受伊斯蘭國(IS)啟發的恐怖主義行為」。

圖為名叫Emir Balat的嫌犯7日在作案後逃離現場。(路透)
圖為名叫Emir Balat的嫌犯7日在作案後逃離現場。(路透)

蒂池指出，兩名嫌犯分別是18歲的巴拉特(Emir Balat)及19歲的卡尤米(Ibrahim Kayumi)，兩人均來自賓州。他們於9日下午在曼哈頓聯邦法院過堂。對於具體指控罪名及調查細節，蒂池表示目前不便作進一步評論。

這場衝突於7日在位於曼哈頓上東區的市長官邸前發生，兩名男子在現場投擲土製炸彈被捕；蒂池指出，該枚炸彈使用一種名為「撒旦之母」(Mother of Satan)的物質，近年成為國際恐怖分子常用的爆炸物，具高度易燃、不需引信等特點，若引爆恐致大規模傷亡。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)9日上午在官邸外舉行簡報會，強烈譴責由極右翼活動人士蘭格(Jake Lang)組織的「反穆斯林抗議」。當時，蘭格帶領約20名身穿「自由」字樣運動衫的支持者，與現場約125名反示威者發生激烈對峙。

紐約市長曼達尼官邸外，支持穆斯林一方有人焚燒美國國旗。(歐新社)
紐約市長曼達尼官邸外，支持穆斯林一方有人焚燒美國國旗。(歐新社)

作為紐約市首位穆斯林市長，曼達尼直言該抗議活動「植根於白人至上主義，令人厭惡」，但他同時表示，即便立場對立，他仍捍衛民眾示威的權利。他感謝紐約市警的及時反應，特別讚揚了助理局長愛德華茲(Aaron Edwards)與警佐納瓦羅(Luis Navarro)，兩人在事發時不顧個人安危，衝向已點燃的爆炸裝置。

聯邦調查局紐約辦公室的「聯合反恐任務小組」(JTTF)正全面介入，審查監控錄像並蒐集證據。FBI也呼籲民眾撥打1-800-CALL-FBI提供線索。

據悉，嫌犯之一的巴拉特是賓州米德爾敦鎮(Middletown Township)尼沙米尼高中(Neshaminy High School)的學生。該學區總監鮑曼(Jason Bowman)8日晚間已致信家長，表示知曉學生涉案，但目前並無證據顯示學校面臨安全威脅。

紐約市警總局局長蒂池(中)9日表示，日前在市長官邸「瑰西園」附近的抗議衝突中，兩...
紐約市警總局局長蒂池(中)9日表示，日前在市長官邸「瑰西園」附近的抗議衝突中，兩名男子因涉嫌企圖引爆自製炸彈，已被視為「受伊斯蘭國(IS)啟發的恐怖主義行為」。(路透)

紐約市警總局局長蒂池(右二)9日表示，日前在市長官邸「瑰西園」附近的抗議衝突中，...
紐約市警總局局長蒂池(右二)9日表示，日前在市長官邸「瑰西園」附近的抗議衝突中，兩名男子因涉嫌企圖引爆自製炸彈，已被視為「受伊斯蘭國(IS)啟發的恐怖主義行為」。(路透)

世報陪您半世紀

