紐約州空瓶回收費 擬翻倍至10分

快訊

記者曹馨元／紐約報導
對於華埠年長的拾荒者，空瓶回收費翻倍的收入，將有助他們支付日益增長的生活開銷。(本報檔案照)
對於華埠年長的拾荒者，空瓶回收費翻倍的收入，將有助他們支付日益增長的生活開銷。(本報檔案照)

紐約州，回收一個汽水罐或水瓶即可獲得五分錢退費的規定，已維持了40多年。如今，州議會正提案擬將這一金額翻倍至10分。若提案獲通過，將是自1983年「可回收容器法」(Returnable Container Act)實施以來的首次調漲。

這項名為「更大、更好瓶裝法案」(Bigger, Better Bottle Bill)的提案，不僅調高回收空瓶金額，更擬將「飲料」定義大幅擴大，納入運動飲料、冰茶、口味水及果汁等各類飲品，預計將促使每年有數十億個額外容器進入回收系統。相應地，汽水或瓶裝水的罐、瓶押金也將翻倍為10分。

支持者指出，調高押金能有效提高回收意願，參考提供10分退費的密西根州，其回收率高達近90%，遠優於紐約州的65%。環保團體估計，修法後每年可讓超過50億個瓶罐免於進入填埋場或焚化爐，並幫助減少公園與街道的垃圾。

該法案也試圖解決回收中心(Redemption Centers)接連倒閉的問題。業者反映，目前收取的回收處理費已趕不上飛漲的經營成本。支持者希望藉由調高處理費，確保回收系統在財務上能持續運作。

然而，並非所有人都支持這項變革。部分飲料零售商與酒類商店業者擔心，擴大回收種類將增加物流負擔與存儲壓力；業界團體也憂慮，押金提高最終會導致飲料售價上漲，成本轉嫁給消費者。

對普通民眾而言，這一改變將最直觀；以前回收100個鋁罐只能拿回5元，未來將可領回10元。對於華埠年長的拾荒者，翻倍的收入也將有助他們支付日益增長的生活開銷。

儘管該法案過去多次闖關失敗，但倡議者正全力推動將其納入須在4月1日前敲定的2026財年州預算案中；雖然州府的預算談判充滿變數，但在維持了40多年的「5分錢時代」後，紐約距離「10分錢時代」似乎比以往任何時候都更接近。

紐約州

