曼達尼官邸外… 反穆斯林集會 2男擲恐攻常用爆炸物被捕

極右派在紐約市長官邸外面示威，與反持穆斯林者爆發衝突，雙方扭打，並有人投擲爆裂物。(美聯社)

一場反穆斯林示威活動於7日在位於曼哈頓 上東區的市長官邸「瑰西園」(Gracie Mansion)前發生，兩名男子在現場投擲土製炸彈被捕；紐約市警總局長8日表示，該枚炸彈使用一種名為「撒旦之母」(Mother of Satan)的物質，近年成為國際恐怖分子常用的爆炸物，具高度易燃、不需引信等特點，若引爆恐致大規模傷亡。

「撒旦之母」高度易燃、不需引信 將致嚴重傷亡

7日在市長官邸前發生的名為「停止伊斯蘭接管紐約市」反穆斯林示威，是由極右翼、川普支持者朗恩(Jack Lang)發起，集會地點刻意選在市長官邸附近，而現任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)正是紐約首位穆斯林市長。朗恩是2021年1月6日國會騷亂中獲得特赦的參與者，近期頻繁出現在各類抗議活動中。

約7日午間，朗恩帶著一隻山羊和約20名追隨者現身，頭戴美國國旗帽子，穿著印有「自由」(Freedom)字樣的運動衫。隨後，現場聚集了超過100名反示威者，雙方爆發激烈口角，並演變成肢體衝突。現場拳腳相向，生雞蛋橫飛，更有示威者向對方噴灑防狼噴霧(Mace)。

衝突高潮時，一名反示威者投擲了兩個冒煙物體，其中一個在東87街起火燃燒，迫使周圍民眾驚慌逃避，所幸無人因其受傷。據警局爆炸品處理小組對該裝置進行初步分析後發現，這並非惡作劇裝置或單純的煙霧彈，而是一個「可能導致重傷或死亡的土製炸彈」(IED)。

2人曾在海外受過ISIS訓練

對此，紐約市警(NYPD)已於衝突當日逮捕了兩名來自賓州的青年，18歲的巴拉特(Emir Balat)被指控投擲該爆炸裝置及另一枚爆裂物；19歲的尼克(Ibraham Kayumi)則被指控提供其中一枚裝置。

據報導，兩人曾經觀看恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State，ISIS)的影片，並曾在海外受過ISIS的訓練，因為覺得示威者侮辱了他們的宗教，因而投擲炸彈；市警8日表示，該土製炸彈是由裝滿三過氧化三丙酮(TATP)的運動飲料罐製成，被稱為「撒旦之母」，由於原料易取得，且具高度不穩定性、不需引信就能引爆，近年在全世界的恐攻行動中常被使用。

曼達尼夫婦事發當時不在家

事發時，曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)並不在家。8日，曼達尼透過社群媒體發表聲明，將朗恩稱為「白人至上主義者」，指責其抗議根植於偏見與種族主義，但他強調隨後發生的暴力行為更加令人不安。「企圖使用爆炸裝置傷害他人不僅是犯罪，更是可恥的行為，與我們城市的價值觀背道而馳」，曼達尼說。

8日下午，警方封鎖了曼哈頓東端大道(East End Avenue)部分路段，對一名被捕者遺留的車輛進行搜查，雖未發現更多爆炸物，但防爆小組仍嚴陣以待。