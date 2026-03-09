紐約市教育經費冠全美 教學時間卻墊底

紐約市學生的課堂教學時間卻比全美平均水準少了130個小時，相當於整整「丟失」了20個上學日。(市教育局提供)

一項最新研究顯示，盡管紐約市 每名學生獲得的預算撥款為全美最高值，但紐約市學生的課堂教學時間卻比全美平均水準少了130個小時，相當於整整「丟失」了20個上學日。

根據「美國教育研究期刊」(American Education Research Journal)的一項研究，全美幼稚園至高中學生平均每年在校時間為1231小時。然而，紐約市學生每年僅在校176天，每天僅6小時20分鐘，換算年總課時僅1101小時。

若將紐約市而非紐約州 作為獨立排名對象，其課時量將位居全美倒數第一，低於排名最末的夏威夷州。相比之下，德州則以每年1313小時的課時量位居全美之首。

與此同時，根據公民預算委員會(CBC)的研究，紐約市教育局(DOE)去年為每名學生支出的經費預計達4萬2168元，居全美主要城市之冠。而全美第二大學區洛杉磯每名學生的支出僅為2萬2778元，但其學生每年的課時數卻遠高於紐約市，達1260個小時。

家長團體PLACE NYC共同主席朱雅婷對此表示，如果學生不在教室裡跟隨老師學習，就無法獲得良好的教育。她指出，課時減少正使紐約學生走上錯誤的方向。

朱雅婷進一步強調，課時縮減對參加高級程度(AP)考試的學生尤為不利。由於教學天數縮短，老師被迫在極短時間內塞入大量教材，學生不得不利用課餘時間額外補習，這無疑加重了學生的負擔。

針對課時不足的質疑，紐約市教育局回應稱，紐約市公校完全符合州法及州教育廳的規定。儘管州法規定每年須上課180天，但紐約市教師擁有四天的「專業發展日」，被州府視為例外。此外，上月由於暴風雪導致的「雪假」一日，亦因市長曼達尼 (Zohran Mamdani)申請州府豁免而將不會補課。

布朗大學教授克拉夫特(Matthew Kraft)警告，學生在校時間的減少已被證明對學習成效有明確的負面影響，且在節省預算或招聘教師方面幾乎沒有實際效益。