最新民調：紐約州長選戰 霍楚、布萊克曼差距縮小

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
錫耶納大學(Siena University)在近日公布的最新民調顯示，在假設一對一對決的情況下，霍楚(左)目前以51%對31%領先布萊克曼(右)。(取自州長辦公室)
最新民調顯示，共和黨籍納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)在紐約州長選戰中，正逐步縮小與現任州長霍楚(Kathy Hochul)的差距，在過去一個月將兩人的差距縮小了六個百分點。同時，是否提高百萬富翁個人所得稅，也成為選民關注的政策焦點。

根據錫耶納大學(Siena University)近日公布的最新民調顯示，在假設一對一對決的情況下，霍楚目前以51%對31%領先布萊克曼，此外，仍有18%的受訪選民尚未決定支持對象。與今年1月底的上一輪民調相比，霍楚當時以54%對28%領先，顯示布萊克曼在近月已拉近差距。

錫耶納民調發言人格林伯格(Steve Greenberg)表示，霍楚去年12月曾領先25個百分點，今年1月領先26個百分點，如今縮小至20個百分點，主要原因是共和黨選民逐漸回流，支持布萊克曼，且作為長島納蘇郡郡長，他在長島地區也擁有一定政治基礎。

在各地區的支持度方面，布萊克曼在郊區選民中的支持度明顯上升。民調指出，霍楚原本在郊區領先14個百分點，如今差距已縮小至僅兩個百分點，落在民調四個百分點的誤差範圍之內。錫耶納將郊區定義為長島以及紐約市周邊的威徹斯特郡(Westchester)、羅克蘭郡(Rockland)、普特南郡(Putnam)與橙郡(Orange)。在紐約州北部地區，霍楚以42%對37%小幅領先布萊克曼。

民調同時顯示，稅收政策成為選民高度關注的議題。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日呼籲州政府允許紐約市向年收入100萬元以上的居民提高個人所得稅，以增加市府收入。民調顯示，約一半受訪者支持這項提議。

調查指出，在2月23日至26日間接受訪問的805名登記選民中，有54%認為，應提高高收入者的個人所得稅，29%則表示州議會應否決相關提案。紐約市居民中的支持比率為62%，在郊區選民當中，50%的選民支持加稅、32%反對，在州北部地區則有48%支持、35%反對。當受訪者被要求在「提高地稅」與「提高高收入者所得稅」兩種方案之間作選擇時，多數人傾向支持向富裕族群加稅。

格林伯格指出，目前無論是州長或州議會，都尚未公開表態支持曼達尼提出的加稅方案，但民意顯示，不少選民傾向支持「向富人加稅」的方向。

在整體好感度方面，霍楚仍保持小幅正面評價。民調顯示，46%的受訪者對她持正面看法，42%持負面看法。

霍楚 紐約州 紐約市

