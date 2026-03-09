春夏出遊季將至 紐約州提醒慎防旅遊詐騙

紐約州務院發布春夏旅行出行提醒，呼籲民眾在制定計畫時了解自身權益、謹慎消費。(記者劉梓祁╱攝影)

隨著2月假期結束、春季臨近，不少紐約居民開始規畫旅行；紐約州 務院轄下的消費者保護廳(Division of Consumer Protection)近日發布出行提醒，向計畫春夏旅行的消費者提供建議，呼籲民眾在制定旅遊計畫時了解自身權益、謹慎消費，並警惕可能帶來經濟損失的各類詐騙行為。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，每年此時均有許多民眾外出遊玩，但建議消費者在預訂旅行之前，仔細閱讀消費者保護廳提供的建議，以避免不必要的經濟損失和壓力，讓原本應該輕鬆愉快的假期變得更加順利。

消費者保護廳建議民眾理性選擇並提前規畫，如盡量選擇清晨航班，因為其發生延誤或取消的概率通常較低，且若航班出現問題，也更容易有替代航班可以調整行程；此外，若條件允許，可考慮從大型機場出發，因為大型都市機場通常提供更多直飛航班，能夠減少因轉機造成的誤機或航班取消風險。

同時，州府鼓勵消費者在購買旅遊產品前做好充分研究，包括比較不同旅行方案的價格、地點、活動安排以及取消政策等細節；無論通過網絡、電話還是面對面方式預訂旅行，都應要求商家提供書面確認，並保存相關協議和條款，以備日後查詢。消保廳同時提醒，所謂「全包式」旅遊套餐或價格過低的優惠可能隱藏額外費用，例如度假村費用或稅費等。

消保廳還建議，在外遊客盡量使用信用卡付款，因為信用卡通常比現金、支票或借記卡提供更多消費者保護，部分信用卡還提供旅行保險、禮賓服務或行程取消保障等附加福利。

根據紐約州「旅遊真實信息法」(Truth in Travel Act)，旅行社和旅遊推廣機構必須在消費者購買或簽訂協議後的五天內提供包含全部旅行條款的書面說明。法律同時規定，消費者在收到旅行披露信息前的五天內，以及收到旅行協議後的三個工作日午夜前，都有權取消相關旅行協議。

若消費者在行程被取消或中斷後無法獲得應得退款，可向紐約州消費者保護廳提出投訴。民眾可通過其官方網站dos.ny.gov/consumer-protection提交投訴，或撥打消費者保護熱線(800)697-1220獲取幫助，也可通過其社交媒體平台獲取更多相關信息。