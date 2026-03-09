我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

春夏出遊季將至 紐約州提醒慎防旅遊詐騙

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州務院發布春夏旅行出行提醒，呼籲民眾在制定計畫時了解自身權益、謹慎消費。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州務院發布春夏旅行出行提醒，呼籲民眾在制定計畫時了解自身權益、謹慎消費。(記者劉梓祁╱攝影)

隨著2月假期結束、春季臨近，不少紐約居民開始規畫旅行；紐約州務院轄下的消費者保護廳(Division of Consumer Protection)近日發布出行提醒，向計畫春夏旅行的消費者提供建議，呼籲民眾在制定旅遊計畫時了解自身權益、謹慎消費，並警惕可能帶來經濟損失的各類詐騙行為。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，每年此時均有許多民眾外出遊玩，但建議消費者在預訂旅行之前，仔細閱讀消費者保護廳提供的建議，以避免不必要的經濟損失和壓力，讓原本應該輕鬆愉快的假期變得更加順利。

消費者保護廳建議民眾理性選擇並提前規畫，如盡量選擇清晨航班，因為其發生延誤或取消的概率通常較低，且若航班出現問題，也更容易有替代航班可以調整行程；此外，若條件允許，可考慮從大型機場出發，因為大型都市機場通常提供更多直飛航班，能夠減少因轉機造成的誤機或航班取消風險。

同時，州府鼓勵消費者在購買旅遊產品前做好充分研究，包括比較不同旅行方案的價格、地點、活動安排以及取消政策等細節；無論通過網絡、電話還是面對面方式預訂旅行，都應要求商家提供書面確認，並保存相關協議和條款，以備日後查詢。消保廳同時提醒，所謂「全包式」旅遊套餐或價格過低的優惠可能隱藏額外費用，例如度假村費用或稅費等。

消保廳還建議，在外遊客盡量使用信用卡付款，因為信用卡通常比現金、支票或借記卡提供更多消費者保護，部分信用卡還提供旅行保險、禮賓服務或行程取消保障等附加福利。

根據紐約州「旅遊真實信息法」(Truth in Travel Act)，旅行社和旅遊推廣機構必須在消費者購買或簽訂協議後的五天內提供包含全部旅行條款的書面說明。法律同時規定，消費者在收到旅行披露信息前的五天內，以及收到旅行協議後的三個工作日午夜前，都有權取消相關旅行協議。

若消費者在行程被取消或中斷後無法獲得應得退款，可向紐約州消費者保護廳提出投訴。民眾可通過其官方網站dos.ny.gov/consumer-protection提交投訴，或撥打消費者保護熱線(800)697-1220獲取幫助，也可通過其社交媒體平台獲取更多相關信息。

世報陪您半世紀

紐約州

上一則

紐約市推互動地圖 揭祕2500條街道命名故事

下一則

皇后區保護區發現人頭 疑半年前棄屍案死者
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

獨旅者避開這個國家 並掌握6安全關鍵

獨旅者避開這個國家 並掌握6安全關鍵
南加華裔不懼戰火遊中東 被迫藏美國護照改稱中國公民

南加華裔不懼戰火遊中東 被迫藏美國護照改稱中國公民
控拖車公司勒索收費 市府提告追討市民損失

控拖車公司勒索收費 市府提告追討市民損失
華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離

華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
紐約州中低收入家庭，1月起可根據年收入和家庭人數省數百元能源費。(美聯社)

紐約生存手冊╱紐約州中低收家庭 可省數百元能源費

2026-03-03 06:22

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整