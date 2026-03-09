紐約市推互動地圖 揭祕2500條街道命名故事

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市2500個「冠名路牌」的故事。這些路牌不僅紀念著名的紐約客，也映射出華裔美國人百年歷史的吉光片羽。(記者許君達╱攝影)
紐約市2500個「冠名路牌」的故事。這些路牌不僅紀念著名的紐約客，也映射出華裔美國人百年歷史的吉光片羽。(記者許君達╱攝影)

漫步紐約街頭，市民或許曾好奇，紐約市街道名稱背後隱藏著哪些人物？紐約市檔案局(Department of Records)近日推出全新的互動式地圖，揭祕全市2500個「冠名路牌」的故事。這些路牌不僅紀念著名的紐約客，也映射出華裔美國人百年歷史的吉光片羽。

在華人社區中，歷史最悠久、最具代表性的冠名路牌便是劉國樑廣場(Kimlau Square)。劉國樑中尉於第二次世界大戰期間服役於美國陸軍航空隊，擔任B-25轟炸機飛行員；1944年，他在新幾內亞的一次激烈空戰中不幸壯烈犧牲。

為了表彰這位戰爭英雄，多個退伍軍人團體與社區組織紛紛連署，促請市議會將這座新落成的廣場以其命名。自1959年劉國樑廣場建成以來，該地已成為華埠地標，不僅象徵華人對美國歷史的貢獻，也作為華埠門戶見證著更多社區故事。

中央街(Centre St)與獲架街(Walker St)交口則由市議員馬泰(Christopher Marte)提案於2022年命名為溫春華路(Harold Lui Way)。溫春華1934年出生在華埠，自1960年代開始便開始服務華埠社區，於2020年辭世；他是華人策劃協會(CPC)的創辦元老之一，更是推動華埠醫療、長者住屋與文化發展的靈魂人物，其為社區奉獻的數十年永恆的凝結在這塊路牌中。

同樣由馬泰提案命名的還有連同勿街與哥倫布公園(Columbus Park)的李揚國路(Corky Lee Way)。身兼社會活動家、攝影師及社區組織者等多重身分的李揚國從事紀實攝影數十年，鏡頭聚焦於草根華人世界，並用相機記錄了華埠重大社會運動。

此外，無論是紀念深耕高等教育、打破亞裔在主流學術體系中被邊緣化困境的譚閩生博士(Thomas Tam)，促成聯邦反軍中霸凌法案的華裔士兵陳宇暉(Danny Chen)，或九一一救人英雄曾喆(Zeh Zeng)，有更多紐約路牌暗藏了華人傳奇。讀者可以在這份地圖上探索更多社區歷史，on.nyc.gov/4iIjQvY。

華埠 紐約市

最新民調：紐約州長選戰 霍楚、布萊克曼差距縮小

春夏出遊季將至 紐約州提醒慎防旅遊詐騙
