市府缺錢考慮擴大路邊停車收費 曼哈頓區長支持

紐約市府正在研議擴大路邊停車收費，試圖填補財政預算缺口。圖為法拉盛街區街邊停車。(記者戴慈慧／攝影)

在生活成本高的紐約市 ，開車出門辦事能找到一個免費的街邊停車位，往往讓人十分開心。但這種情況可能不會持續太久。或許不久之後，免費停車也將成為奢望。

面對紐約市未來數年可能出現的龐大預算缺口，當局正在考慮對市內300萬個免費停車位收費。市府官員表示，擴大路邊收費停車制度，可能成為增加收入的選項之一，但目前仍屬討論階段，尚未提出具體政策。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)政府的第一副市長佛雷漢(Dean Fuleihan)近日在紐約法學院(New York Law School)的一場活動上表示，市府正在評估各種可能的收入來源，包括是否擴大計時停車(metered parking)或調整街邊停車管理方式。

曼哈頓 區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)支持擴大路邊停車收費的範圍，認為此舉既能幫助居民找到停車位，也能同時增加財政收入。他說，「這可以帶來超過十億元的收入。但目的並非要從曼哈頓居民身上榨取每一分錢，而是要為他們提供一個穩定的停車位」。

紐約市目前仍有大量免費的路邊停車位。部分政策研究機構指出，全市約有數百萬個路邊停車空間，多數未收費。若擴大計時停車區域或調整收費方式，市府每年可能增加可觀收入。

提出相關建議的政策研究機構「城市未來中心」(Center for an Urban Future)的報告指出，紐約市可透過更有效管理街邊停車資源來增加收入並改善交通，例如擴大收費停車區域、調整收費時段或重新規畫停車空間。

曼達尼政府目前正面臨嚴峻的財務壓力。市府先前表示，未來幾個財政年度可能出現數十億元的預算缺口，因此正在研究多項增加收入或節省支出的方案。

不過，是否擴大收費停車仍存在不同意見。部分交通與城市規畫倡議人士認為，適度提高停車成本有助減少交通壅塞並鼓勵民眾使用公共交通；但也有居民擔心，若增加停車收費，可能加重依賴汽車通勤的家庭負擔。

市府發言人表示，目前市府仍在研究如何更有效利用街道空間，包括停車、行人空間與交通管理等問題，相關政策若有進一步方向，將再對外公布。

市長曼達尼6日在一份聲明中說：「你不能單靠停車收費表來填補54億元的預算缺口，我們需要必要的結構性改革，使我們的城市重回穩固的財政軌道。」

市府官員表示，鑑於目前的預算截止日期為6月，不要指望很快就會有任何結論。