HAVP租房補助券啟動 民代籲擴大規模

州府推動的「住房可及券計畫(Housing Access Voucher Program, HAVP)已於3月1日啟動，州議員與住房倡議團體6日在市政廳外舉行集會，慶祝計畫上路，同時呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)在即將敲定的新年度預算中將資金提高至2億5000萬元，以擴大租金 補助規模，協助更多遊民或面臨失去住所風險的居民。

HAVP由州府資助，2025至2026財政年度預算為首年撥款5000萬元，並規畫持續資助至2030年。該計畫部分參考聯邦「第8條住房補助」(Section 8)模式設計，讓符合資格的家庭通常只需將約30%的收入用於房租，其餘由州府補貼給房東，以彌補租戶可負擔租金與市場租金之間的差距，使低收入居民得以在私人租屋市場租住房屋。

市住房保護與發展局(Department of Housing Preservation and Development, HPD)已於3月1日開始接受申請，目前已有約125個家庭取得代用券並開始尋找住房。HPD指出，紐約市 在該計畫5000萬元預算中將獲得約3250萬元，預計可提供約900至1100張代用券，扣除約10%的行政費用後，每張代用券平均每月補助約2500元，實際補助金額則會依家庭人口、收入及租金等因素有所不同。

HAVP的申請資格大致與聯邦Section 8住房補助相似，家庭收入須低於當地收入中位數的50%，與部分其他租金補助計畫不同的是，HAVP申請並不受移民身分限制。HPD目前計畫優先向庇護所住戶發放代用券，首先提供給因火災等嚴重住房問題被迫搬離住所、並入住HPD緊急住房服務系統的居民，之後再透過遊民局等機構向其他住戶開放。

州參議員卡瓦納(Brian Kavanagh)在集會上表示，HAVP的啟動象徵多年倡議努力取得成果，同時也顯示州府仍需投入更多資源，「紐約各地正同時面臨多重住房壓力，包括逼遷率上升、租金負擔過重及遊民數量增加等問題」。曼哈頓 區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)表示，住房負擔能力已成為紐約最迫切的公共議題之一，他指出，目前市內每晚約有1萬8000個家庭居住在庇護所，其中許多為有子女的家庭。