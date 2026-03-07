我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

晤邊境沙皇 霍楚：紐約不會有大規模ICE執法

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
霍楚在與「邊境沙皇」霍曼會面後透露，相信聯邦政府在沒有她同意的情況下，不會在州內進行大規模移民執法行動。(取自Flickr)
霍楚在與「邊境沙皇」霍曼會面後透露，相信聯邦政府在沒有她同意的情況下，不會在州內進行大規模移民執法行動。(取自Flickr)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)6日在與白宮主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會面後透露，她相信聯邦政府在沒有她同意的情況下，不會在州內進行大規模移民執法行動。

霍曼為期兩天的州府奧伯尼(Albany)訪問於5日開始，他首先與州眾議院少數黨領袖Ed Ra、以及其他共和黨議員私下會面，當晚他還與共和黨州長參選人、長島納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)會談，兩人提到迫切恢復法律秩序、保障社區安全等議題。

6日霍曼在霍楚的辦公室與其進行近一小時的閉門會談，此前兩人曾通話討論聯邦政府的移民執法問題，而這場會面則是那次之後的後續會談。

會後，霍楚向外界表示，她在會談中提醒霍曼稱，總統川普此前曾告訴她，除非她提出要求，否則不會在紐約州發動大規模移民執法行動，「我可以再次向所有紐約客保證，提出移民執法行動的請求永遠不會發生。」

霍楚也指出，她敦促霍曼不要在紐約州建立新的大型移民拘留中心，因為相關傳聞已在橙郡(Orange County)、長島蘇福克郡(Suffolk County)、紐約北部地區以及羅徹斯特(Rochester)等地引發焦慮。

她還提及最近發生的一宗案件，56歲的羅興亞難民阿拉姆(Nurul Amin Shah Alam)被發現死於水牛城(Buffalo)街頭，這名失明、英語能力有限的男子，在被地方監獄釋放後移交給邊境巡邏隊，後者在核實其移民身分後，將他放在一家當時已關門的咖啡店外；霍楚表示，她已要求聯邦政府為阿拉姆的家人發放簽證，使他們能夠來美國處理後事，「這是他悲痛欲絕的遺孀向我提出的請求，我們會繼續推動這件事。」

最後她還指出，已向霍曼提交了一份名單，上面列出一些因移民案件而被拘留的紐約學生，並請求聯邦政府將他們釋放，而市長曼達尼(Zohran Mamdani)此前也曾向川普政府提供過類似名單。

據悉，與去年訪問相比，霍曼此次奧伯尼之行相當低調，他進出霍楚辦公室時都避開了等候的媒體，現場也沒有抗議活動。

世報陪您半世紀

紐約州 霍楚 ICE

上一則

市議會聽證：開放街道惹議 消防局憂妨礙救援
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市議會審庇護執行 團體雨中聲援

市議會審庇護執行 團體雨中聲援
ICE聖縣監所外逮出獄者 民權組織抗議批政府視而不見

ICE聖縣監所外逮出獄者 民權組織抗議批政府視而不見
醫療補助居家護理計畫涉圍標 聯邦將起訴紐約州府

醫療補助居家護理計畫涉圍標 聯邦將起訴紐約州府
曼哈頓華埠花車大遊行 州市長與民同樂 曼達尼粵語和國語送祝福

曼哈頓華埠花車大遊行 州市長與民同樂 曼達尼粵語和國語送祝福

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格