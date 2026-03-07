晤邊境沙皇 霍楚：紐約不會有大規模ICE執法

霍楚在與「邊境沙皇」霍曼會面後透露，相信聯邦政府在沒有她同意的情況下，不會在州內進行大規模移民執法行動。(取自Flickr)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)6日在與白宮主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會面後透露，她相信聯邦政府在沒有她同意的情況下，不會在州內進行大規模移民執法行動。

霍曼為期兩天的州府奧伯尼(Albany)訪問於5日開始，他首先與州眾議院少數黨領袖Ed Ra、以及其他共和黨議員私下會面，當晚他還與共和黨州長參選人、長島納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)會談，兩人提到迫切恢復法律秩序、保障社區安全等議題。

6日霍曼在霍楚的辦公室與其進行近一小時的閉門會談，此前兩人曾通話討論聯邦政府的移民執法問題，而這場會面則是那次之後的後續會談。

會後，霍楚向外界表示，她在會談中提醒霍曼稱，總統川普此前曾告訴她，除非她提出要求，否則不會在紐約州發動大規模移民執法行動，「我可以再次向所有紐約客保證，提出移民執法行動的請求永遠不會發生。」

霍楚也指出，她敦促霍曼不要在紐約州建立新的大型移民拘留中心，因為相關傳聞已在橙郡(Orange County)、長島蘇福克郡(Suffolk County)、紐約北部地區以及羅徹斯特(Rochester)等地引發焦慮。

她還提及最近發生的一宗案件，56歲的羅興亞難民阿拉姆(Nurul Amin Shah Alam)被發現死於水牛城(Buffalo)街頭，這名失明、英語能力有限的男子，在被地方監獄釋放後移交給邊境巡邏隊，後者在核實其移民身分後，將他放在一家當時已關門的咖啡店外；霍楚表示，她已要求聯邦政府為阿拉姆的家人發放簽證，使他們能夠來美國處理後事，「這是他悲痛欲絕的遺孀向我提出的請求，我們會繼續推動這件事。」

最後她還指出，已向霍曼提交了一份名單，上面列出一些因移民案件而被拘留的紐約學生，並請求聯邦政府將他們釋放，而市長曼達尼(Zohran Mamdani)此前也曾向川普政府提供過類似名單。

據悉，與去年訪問相比，霍曼此次奧伯尼之行相當低調，他進出霍楚辦公室時都避開了等候的媒體，現場也沒有抗議活動。