紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約市教育局5日放榜公立高中錄取結果。在這個幾家歡喜幾家愁的時刻，向來重視教育的華人 家長甚至緊張得難以入眠，在放榜時限前便反覆刷新頁面等待結果。

所有準高中生的錄取結果於5日下午3時在MySchool系統發布。多名家長表示，由於同時登入的用戶過多，系統一度崩潰，約十分鐘後才恢復，不少家長在3時30分左右才終於看到錄取結果。

在放榜前夜，華人家長萱萱緊張得都夢到了查看結果的場景；最終，女兒被布碌崙科技高中(Brooklyn Tech)錄取。盡管該所校是紐約市八所特殊高中(Special High School)之一，但萱萱表示，孩子並不開心；「我們想去的是布朗士科學高中(Bronx Science)，她比較多朋友都去那邊」。萱萱說，女兒從七年級暑假便開始為入學考做準備，「現在也只能先接受了」。

紐約家長群創始人趙愷文表示，大部分希望進入特殊高中的孩子都會從七年級升八年級的暑假便開始準備，付出的努力不小。據他了解，或許是因為首次線上考試的原因，不少學生稱今年特殊高中入學考試(Special High School)的難度小於以往。

盡管目前尚未有官方錄取分數線，但據家長們分享，向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平；其餘學校的分數線也或因為考試難度不高而有整體上升。

趙愷文說，他也了解到有學習非常優異的學生因考試當日發燒而成績不理想；他提醒道，特殊高中入學考試會為當日有突發情況的學生安排補考，家長們應酌情安排。

據了解，截至5日晚6時，布碌崙科技高中的新生微信家長群已有60人左右；普遍來說，每年微信群中的華人家長約在300人。華人學子向來在特殊高中占比頗高，史岱文森高中每年錄取約895名新生，去年錄得非洲裔學生僅7人，亞裔在讀學生比率則高達74%。