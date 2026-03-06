我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯登歷史進球王 約柯奇大三元攪局斷湖人3連勝

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約市教育局5日放榜公立高中錄取結果。在這個幾家歡喜幾家愁的時刻，向來重視教育的華人家長甚至緊張得難以入眠，在放榜時限前便反覆刷新頁面等待結果。

所有準高中生的錄取結果於5日下午3時在MySchool系統發布。多名家長表示，由於同時登入的用戶過多，系統一度崩潰，約十分鐘後才恢復，不少家長在3時30分左右才終於看到錄取結果。

在放榜前夜，華人家長萱萱緊張得都夢到了查看結果的場景；最終，女兒被布碌崙科技高中(Brooklyn Tech)錄取。盡管該所校是紐約市八所特殊高中(Special High School)之一，但萱萱表示，孩子並不開心；「我們想去的是布朗士科學高中(Bronx Science)，她比較多朋友都去那邊」。萱萱說，女兒從七年級暑假便開始為入學考做準備，「現在也只能先接受了」。

紐約家長群創始人趙愷文表示，大部分希望進入特殊高中的孩子都會從七年級升八年級的暑假便開始準備，付出的努力不小。據他了解，或許是因為首次線上考試的原因，不少學生稱今年特殊高中入學考試(Special High School)的難度小於以往。

盡管目前尚未有官方錄取分數線，但據家長們分享，向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平；其餘學校的分數線也或因為考試難度不高而有整體上升。

趙愷文說，他也了解到有學習非常優異的學生因考試當日發燒而成績不理想；他提醒道，特殊高中入學考試會為當日有突發情況的學生安排補考，家長們應酌情安排。

據了解，截至5日晚6時，布碌崙科技高中的新生微信家長群已有60人左右；普遍來說，每年微信群中的華人家長約在300人。華人學子向來在特殊高中占比頗高，史岱文森高中每年錄取約895名新生，去年錄得非洲裔學生僅7人，亞裔在讀學生比率則高達74%。

世報陪您半世紀

華人

上一則

25學區公布數學評估：63%學生達高水平 低分比例下降
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

CEC25數學評估：63%學生達高水平、低分比例下降

CEC25數學評估：63%學生達高水平、低分比例下降
聖麥可天主教學校3/7學校開放日 雙語教學 全人教育 提供助學金

聖麥可天主教學校3/7學校開放日 雙語教學 全人教育 提供助學金
加大2026秋季班申請數 創新高

加大2026秋季班申請數 創新高
加大、州大申請標準 灣區高中生達標率居冠

加大、州大申請標準 灣區高中生達標率居冠

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
涉及盜取紐約長島失蹤華人夫婦銀行帳戶中逾280萬元資金的案件再有新進展。圖為失蹤的華人夫婦。(納蘇郡警局提供)

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

2026-02-27 14:20

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點