NBA／詹姆斯登歷史進球王 約柯奇大三元攪局斷湖人3連勝

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

25學區公布數學評估：63%學生達高水平 低分比例下降

記者高雲兒／紐約報導
紐約市皇后區第25學區教育委員會(CEC25)例會以「多層次支持系統」(MTSS)學習支援機制，說明學校如何透過分層教學與早期介入幫助學生改善學習困難。(記者高雲兒／攝影)
孩子的數學學業常是許多家長最關心的問題之一。涵蓋法拉盛地區的紐約市皇后區第25學區教育委員會(CEC25)日前在例會上公布最新學業評估結果，顯示目前約六成學生數學成績達到「高水平」；同時，處於「低水平」區間的學生比例由7%降至5%，顯示多數學生在數學學習方面保持穩定表現。會上還以「多層次支持系統」(MTSS)學習支援機制，說明學校如何透過分層教學與早期介入幫助學生改善學習困難。

第25學區校監丹通納(Michael Dantona)表示，目前約63%的學生處於「高水平」區間，較上一學年61%增加兩個百分點；約16%的學生處於「高平均」水平，約10%的學生屬於「平均」區間。整體而言，處於高水平與高平均區間的學生比例合計約79%。

除公布目前成績情況，學區也提出未來目標：到6月，在iReady數學評估及紐約州考試中，達到三級或四級水平的學生比例希望提升5%；同時，西語裔、非裔、特殊教育學生以及英語學習者等群體的相關比例目標提升10%，以縮小不同學生群體之間的學習差距。 CEC25表示，未來學區將持續透過定期評估與分層教學方式追蹤學生學習進展，確保每名學生都能在需要時獲得適當支持。

為達到這一目標，學區目前也在各校推行「多層次支持系統」。簡單來說，這是一套分層教學方式：大部分學生在普通課堂中接受基礎教學；部分需要加強的學生會參加小組補強課程；而少數學習困難較明顯的學生，則可能接受更個別化的輔導。

學區官員用醫療體系作比喻說明：就像醫生會先做基本檢查，再根據需要安排不同治療方式，學校也會透過考試數據與教師觀察，判斷學生需要哪種程度的學習支持。通常教師會在六至八週內持續觀察學生進展，再決定是否需要進一步介入。

不少家長也關心，孩子被納入MTSS是否代表需要特殊教育。學區強調，兩者並不相同。MTSS是面向所有學生的教學支持框架，而特殊教育則是依聯邦法律（IDEA）進行正式評估後提供的教育服務。換句話說，MTSS更像是一種「提前幫助」，目的是避免學生在學習上逐漸落後。

紐約市皇后區第25學區教育委員會(CEC25)例會公布最新學業評估結果，顯示目前...
法拉盛 學區 紐約州

