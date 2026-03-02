4度任主席 伍銳賢接掌中華公所

數百名僑界人士和官員、民代出席就職典禮。(記者許君達╱攝影) 許君達

紐約中華公所第69任主席伍銳賢3月1日宣誓就任，成為中華公所史上首位四次擔任主席的人物。

就職典禮在位於曼哈頓華埠的中華公所中山堂內舉行，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強到場監誓，並為伍銳賢頒發印璽。李志強讚賞紐約中華公所長期以來對中華民國的支持和對本地社區的服務，並代表中華民國僑務委員會委員長徐佳青向伍銳賢頒發賀狀。

伍銳賢在演講中表示，以中華公所為代表的僑社支持傳統同時與時俱進，既堅持傳承中華傳統精神也鼓勵僑胞落地生根、融入美國社會。他說，中華民國國父孫中山先生提出民族、民權、民生的三民主義；美國總統林肯亦曾提出「民有、民治、民享」的自由民主理念，中華公所將秉承這美中共通的傳統。

伍銳賢承諾，在任內將確保中華公所的財政充實、透明，嚴格遵照程序和原則執行經由常務議員民主決定的事務，確實維護中華公所的體制。而作為主席，則將對凡事多分析思考、了解歷史背景、廣泛諮詢各方意見，絕不輕舉妄動。

伍銳賢還強調華埠社區關注的諸項政務，包括社區監獄、遊民問題、柏路(Park Row)重開、堅尼路(Canal St)改造以及茂比利街(Mulberry)老人中心重建等，呼籲新上任的市府少搞意識形態、多關注民生與社區問題。

出席典禮的還包括紐約經文處副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任王怡如，中華公所顧問于金山、蕭貴源、曾偉康，以及以中華公所旗下七大僑團領銜的百餘名僑界代表。此外，市主計長李文(Mark Levine)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李荣恩(Grace Lee)、鄭永佳、市議員馬泰(Christopher Marte)、黃友興亦出席。

伍銳賢(右)在駐紐約經濟文化辦事處處長李志強(左)的鑒證下宣誓就職。(記者許君達╱攝影) 許君達

伍銳賢第四度就任紐約中華公所主席。(記者許君達╱攝影)