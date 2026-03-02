曼哈頓華埠花車大遊行 州市長與民同樂 曼達尼粵語和國語送祝福

由紐約州長霍楚、市長曼達尼等一眾官員領頭的遊行隊伍，沿勿街行至劉國樑廣場，沿途彩帶與紙屑齊飛。(記者曹馨元╱攝影)

美國繁榮華埠總會3月1日於曼哈頓華埠舉辦第28屆新年愛心花車大遊行，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與數萬民眾齊聚街頭，共同慶祝佳節。多位民選官員在活動中重申對亞裔社區的承諾，霍楚更針對移民執法問題發聲，誓言保護移民群體。

遊行活動於下午1時許在勿街(Mott St)交喜士打街(Hester St)拉開序幕。霍楚在致辭時特別提到近期引發社區恐慌的聯邦移民及海關執法局(ICE )執法行動。

「對於那些以這裡為家、卻因移民執法而感到受威脅與擔憂的朋友們，請記住，我們站在你們這一邊」，霍楚表示，州府將竭盡所能保護移民並遏止相關執法行動，「多元與豐富的文化讓紐約更具魅力。」

再度成為公眾焦點的曼達尼先是用廣東話和國語祝賀新年，接著表示，今年是火馬年，象徵著活力與變革。曼達尼說，60年前的上個火馬年，全美各地團結起來爭取平等權利，「今年我們也有同樣的機會來延續這份精神」。

多位民代到場致意，包括州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議會議長梅寧(Julie Menin)、市議員馬泰(Christopher Marte)和莊文怡等。即將卸任的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)表示，能夠代表華埠是他職涯中最為驕傲的高光之一，他也非常自豪能夠為社區爭取到農曆新年訂為全州公立學校假日等權益。

隨後，由一眾官員領頭的遊行隊伍沿勿街行至劉國樑廣場(Kimlau Square)；沿途彩帶與紙屑齊飛，金龍與醒獅隨鼓聲起舞，隊伍行經東百老匯(East Broadway)，最後在企李士提街(Chrystie St)圓滿落幕。

今年的圍觀人群中，外族裔及年輕面孔較往年尤其增多。不少人顯然是為了曼達尼前來，其行經之處，「曼達尼市長我們愛你」等呼聲不斷；曼達尼也連連向支持者揮手、擊掌致意。

華裔女生Hannah Curry及Jessie Zhuo均為首次參與華埠新春遊行。兩人自11時45分便開始占位等待，對她們而言，今天最大的亮點就是親眼見到曼達尼。「我們每天都能在新聞、社群媒體等各個地方看到他，如今終於親眼所見，覺得好不真實」，Hannah說，曼達尼更像一位「明星」，而曼達尼也是兩人唯一能在隊伍中認出的面孔。

紐約市警局亞裔玉石協會(NYPD Asian Jade Society)此次亦有約百名成員參與遊行，更首次帶來市警舞獅隊。協會會員、華裔警探趙佩儀(Irene Chiu)表示，她入會恰好十年，一路見證市警內部的亞裔力量、尤其亞裔女性隊伍不斷壯大，「這讓我們能更好地服務社區，促進彼此的信賴和理解。」

遊行持續至下午約4時，陸續散場的人群多數湧入華埠食肆、奶茶店，為社區小商家的新年拉開紅火的序幕。

