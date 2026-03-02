曼哈頓「雪球襲警」被捕 網紅獲不起訴 警察工會不滿

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
曼哈頓華盛頓廣場公園集體打雪仗活動發酵成襲警案件，一名網紅被捕，三人仍在逃。檢方以證據不足為由拒絕以襲擊罪起訴被捕者庫利巴利。(取自市警局CrimeStopper)
紐約警方2月26日宣布逮捕一名涉嫌在曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)用雪球襲警的嫌疑人，但曼哈頓地區檢察官此後決定不以襲擊罪名起訴。這一決定引發警察工會的不滿。

被捕者為27歲的庫利巴利(Gusmane Coulibaly)，他是一名網路內容創作者。他與另外三名尚未被捕的嫌疑人被指控於2月23日紐約暴雪過後，在華盛頓廣場公園參加大規模群眾打雪仗活動時，用雪球和冰塊襲擊兩名在現場執勤的警察。

根據社群平台上廣泛流傳的短影音，一名身著制服的警員在步行經過群聚打雪仗的「戰場」時，被大量雪球擊中身體和面部，人群同時發出類似噓聲的聲音。此後，另一名共同執勤的警員與一名投擲雪球者發生衝突，並將對方推倒在雪地上，導致現場人群不滿，將更多的雪球和冰塊投向警員。據報導，當事兩警員事後頭頸和面部受輕傷，前往醫院治療。

事情發酵後，市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)及州長霍楚(Kathy Hochul)等發文抨擊該行為。警方次日發布協查通報，通緝兩名出現在影片中的嫌疑人，此後，被通緝者增加至四人。庫利巴利2月26日首先被捕，隨後在曼哈頓刑事法庭過堂。

曼哈頓地區檢方表示，警方提供的影像證據無法證明警員所受的身體傷害直接源自庫利巴利得行為，因此決定不以襲擊罪起訴他。不過檢方亦表示，進一步的調查仍在進行中。

旁聽庭審的市警察工會主席亨得利(Patrick Hendry)對檢方的決定表示不滿。他表示，庫利巴利的行為「明顯是對警員們引以為豪的制服的攻擊」。庫利巴利的代理律師則在庭上表示，本案最多只能構成可發傳票的輕罪。最終，法庭裁定庫利巴利在有監管的條件下無保釋放。

