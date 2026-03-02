2男地鐵月台口角1人被踢落軌 R線今年第3起

R線地鐵布碌崙段兩男在站台發生激烈爭吵 一男被踢落軌道。(本報檔案照)

近日在布碌崙(布魯克林)傑伊街地鐵 站(Jay Street-MetroTech)，兩名男子在站台發生激烈爭吵後，一名男乘客將另一名男乘客踢落軌道，致其受傷，所幸的是這名受害者被及時拉上站台。這是R線地鐵布碌崙段今年發生的第三起通勤者被推落軌道事件。

根據目擊者對警方的敘述，2月26日晚11時35分，一名醉酒的受害者在傑伊街地鐵站靠近威洛比街(Willoughby St.)的站台上等候開往曼哈頓 方向的R線地鐵時，與另一名男子發生爭執。在激烈的爭吵中，另一名男子兩次踢中受害者的上身，將其踢下鐵軌。這名受害者的頭部撞擊到路基，但其他在場乘客在列車進場前及時將其拉上站台，避免了慘劇的發生。

警方稱，攻擊者是一名40多歲的男子，身穿黑色夾克和灰色連帽衫，事發後逃離現場，去向不明。截止目前警方還沒有逮捕任何人。警方將這起事件描述為「爭執升級」，受害者隨後被踢下軌道。

事件發生後，急救人員迅速將受害者送往紐約長老會布碌崙衛理公會醫院(New York Presbyterian-Brooklyn Methodist Hospital)接受治療。受害者頭部有割傷和擦傷，背部有瘀傷，接受治療後傷情穩定。

警方稱，這是R線地鐵布碌崙段今年第三起受害者被推落軌道事件。警方消息人士透露，前兩起攻擊事件都被認為是隨機事件。

2月14日上午大約8時45分，一名25歲的男子在R線地鐵位於日落公園 的53街站接連襲擊兩名婦女，他揮拳擊中一名43歲的婦女後，又將一名51歲的婦女推落鐵軌。兩名好心人及時將該受害女性在地鐵列車進站前拉上站台。警方不久後在事發地點附近的男性遊民所逮捕了25歲的西格納爾(Curtis Signal)。

1月18日清晨4時55分左右，一名35歲的男性受害者在R線地鐵36街站等車，這時一名男嫌推搡受害者，致其跌落地鐵軌道。這名受害者也被及時救上了站台。警方隨後逮捕了39歲的遊民內格隆(Ivan Negron)，他被控犯有襲擊罪。

警方呼籲任何知曉2月26日地鐵站襲擊案嫌疑人者撥打市警察局犯罪舉報熱線 (800) 577-TIPS。所有來電將保密。