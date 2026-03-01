我的頻道

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡 享年86歲

虛構投資移民計畫涉詐3150萬元 李雪銳判囚9年

記者馬璿／紐約報導
54歲李雪銳(左一)被中伊斯利普聯邦法院被判處108個月監禁。圖為她在進行詐騙活動的過程中與總統川普合影。(紐約東區聯邦檢察官辦公室提供) 馬璿
紐約東區聯邦檢察官辦公室近日宣布，居住於長島牡蠣灣(Oyster Bay)的54歲女商人李雪銳(Sherry Xue Li)，在中伊斯利普(Central Islip)聯邦法院被判處108個月監禁。她此前已就洗錢共謀及妨礙聯邦選舉委員會(FEC)執行競選財務法、欺騙美國政府等罪名認罪，法院同時下令沒收她3150萬元及三處房產，並須向受害者支付等額賠償。

檢方指出，李雪銳與同案被告王連波(Lianbo Wang)策畫長達近10年的詐騙計畫，透過名為「湯普森教育中心」(TEC)的虛構開發項目，向全球逾150名投資者騙取至少3150萬元資金。去年7月，李雪銳對相關罪名認罪，王連波則是已於2024年承認非法貨幣交易及串謀詐騙美國政府罪名，被判處60個月監禁。

檢方說明，兩名被告向多名身在中國的中國公民宣稱，只要投資50萬元，即可透過美國國土安全部及美國公民與移民服務局(USCIS)管理的EB-5投資移民計畫，取得美國合法永久居留權，另有投資者被承諾將透過首次公開募股(IPO)獲得高額回報。被告對外聲稱項目進展順利，並獲政府官員支持，甚至在宣傳文件中使用李雪銳與多名美國政要的合影，製造項目獲官方背書的假象。

檢方指出，兩人實際上僅進行有限的前期規畫與小規模施工，包括聘請承包商與工程師繪製建築及規畫圖，以維持項目正在推進的表象，藉此誤導投資者相信項目具有可行性並能實現承諾回報。然而，所有EB-5投資者均未獲得臨時或永久綠卡，TEC項目亦從未進行IPO或在任何證券交易所上市。

檢方進一步表示，李雪銳透過其設立的多家公司帳戶轉移投資者資金，將款項用於個人開支，包括服裝、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲及政治捐款等。

此外，為推進募資計畫，李雪銳與王連波還充當「幽靈捐款人」(Straw Donor)，協助外國公民非法向美國政客及政治委員會的競選活動捐款。兩人向外國公民收取費用，承諾可安排他們參與政治活動並接觸美國政要，隨後以自身或其他美國公民名義捐款，已違反「聯邦競選法」(FECA)及FEC相關規定。

檢方指出，2017年6月28日，兩人向12名外國公民各收取9萬3000元費用，安排他們出席一場為時任美國總統舉行的籌款活動。兩人並以自身名義，將共計60萬元資金捐予該次活動的聯合籌款委員會，成為當時的最大捐款人，而委員會對其詐騙行為毫不知情。活動後，兩人利用與總統的合影作為宣傳素材，進一步招攬TEC項目投資者。

