市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議 籲屋主盡早發聲

記者馬璿／紐約報導
為抗議紐約市長曼達尼擬提高房產稅的提案，布碌崙民意代表2月28日舉辦連署說明會，呼籲小房東與小商戶屋主儘早發聲。(記者馬璿／攝影) 馬璿
為抗議紐約市長曼達尼擬提高房產稅的提案,布碌崙民意代表2月28日舉辦連署說明會,呼籲小房東與小商戶屋主儘早發聲。(記者馬璿/攝影)

為抗議紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)擬提高房產稅的提案，布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理與州眾議員鄭永佳2月28日舉辦連署說明會，呼籲小房東與小商戶屋主盡早發聲，強調在削減浪費之前，不應把財政壓力轉嫁給中產與基層屋主。

曼達尼2月17日公布新財年1270億元預算案，指出若州府與州議會不同意向富人或企業加稅，市府或將考慮調升房地產稅，以填補約54億元缺口。根據預算假設，未來兩年房產稅可能上調9.5%，任何加稅措施均須經市議會通過，且紐約市的稅制變動亦須州府同意。

市議會議長梅寧(Julie Menin)日前已公開表示無法接受該方案，稱不應將9.5%的房產稅負擔加諸小房東與少數族裔社區。曼達尼日前在記者會上表示，提高房產稅僅為「最後手段」，市府並不樂見採取此舉，但若無其他資金來源，仍須確保預算平衡。

說明會上，陳學理將矛頭直指曼達尼，他表示，市長以加稅作為向州府施壓的籌碼，「把中產階級當作人質」。他質疑所謂9.5%的增幅，若再加上房屋估值調整，實際負擔恐更高，對不少辛苦打拚、以自住房產為主要資產的移民家庭而言衝擊尤為明顯。

陳學理指出，依現行規定，年度房產稅增幅原則上有上限，但市府仍可透過修法或分年調整方式變相提高稅負。他呼籲民眾勿被政治口號混淆，「不是所有屋主都是富人」，華裔、西語裔與非洲裔社區皆有相當比例的自住房家庭，加稅將波及更廣泛族群。

鄭永佳則強調，市府應優先檢討支出結構，而非動輒加稅。他指出，市府面臨約50至70億元財政缺口，應先削減非核心、與公共安全與基本民生無直接關聯的項目，而非對固定收入的長者與小業主增加負擔。

兩人說明倡議路徑，指出房產稅稅率最終將在年度預算中，由市議會與市長辦公室協商決定，並由市財政局執行。相關討論預計在春季公聽與協商階段升溫，6月30日前須完成預算表決，呼籲民眾致電市議會財務委員會、參與線上與實體連署，並在社區、合作公寓董事會與小商戶團體間擴散訊息。若預算談判期間仍未見市府讓步，不排除在市政廳前舉行集會，邀請小業主、長者與社區組織共同發聲。

布碌崙 紐約市 曼達尼

