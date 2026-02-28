紐約首場「租屋剝削」聽證 租客控訴、房東稱製造對立

紐約市26日舉行首場「租屋剝削」聽證會，現場湧入超過百名租客向市府官員指控天花板漏水坍塌、電梯故障、老鼠蟑螂橫行等問題。現場多個市府機構與資源設置攤位供租客諮詢。房東組織則指市府的系列聽證是對房東汙名化。(取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後的首場「租屋剝削」聽證會於26日在布碌崙 (布魯克林)舉行，湧入超過百名租客 控訴其住房的問題。市府官員雖表示將據此制定未來相關政策，但也有房東發聲認為此舉將加劇雙方對立，也不應一竿子打翻所有房東。

聽證會在布碌崙下城的喬治·威斯汀豪斯高中舉行，為市府規畫的首站，旨在蒐集租客在私人租屋市場的實際經驗與意見。現場採展覽會式設計，多個市府機構與資源設置攤位供租客諮詢，另有租屋意見板讓與會者張貼建議，反映希望市府加強執法、改善維修流程、處理費用亂象等訴求。

租戶揭電梯故障、天花板掉落

多名租客在會中描述，他們的居住環境問題從結構安全到衛生狀況皆令人憂心，包括天花板掉落、電梯故障、老鼠蟑螂出沒，甚至有人受困電梯或因設施損壞而受傷。弗萊布許(Flatbush)一棟公寓的租客協會代表蘭德絲（Angelina Landress）表示，社區曾發生鄰居被困電梯、有人滑倒摔傷，還出現窗戶掉落砸人與天花板坍塌壓到人的情況。

不合理收費等問題 一對一陳述

市長租戶保護辦公室主任韋弗(Cea Weaver)指出，聽證會旨在直接聽取租客如何在家中遭遇被收取不合理費用、在居住條件惡化時仍承受租金 上漲等處境，並藉此盤點制度缺口、研擬後續政策方向。

韋弗表示，除了居住品質，市府也希望透過這些一對一陳述與彙整的公開證詞，進一步掌握房東向租客加收各式費用的樣態與影響，因為費用領域目前政策與執法相對不足。

不少租客提到，除每月租金外，仍要負擔押金、遲繳罰款或擔保保險等成本。也有人指出，自己被收取超過20元的申請費，或是居住穩租房卻被收取水費等本身就不符合現行規範的行為。

除居住條件與收費問題外，活動亦特別關注租客組織的作用。韋弗表示，市府希望了解大樓內租客協會或租客組織是否能提升維修效率、改善居住條件，並讓房東回到談判桌前，促成更有效的處理機制。

不過，活動也引發公共住宅住戶是否被排除的討論。市府說明，系列聽證會主要聚焦私人租屋市場，但現場仍設置攤位供市房屋局(NYCHA)住戶反映關切與提交需求，並由相關人員協助處理報修、供暖與熱水等問題。

房東不滿市府以「剝削」為名汙名化

然而，地產與房東團體對此策略提出批評，認為市府以「租屋剝削」為名可能將房東群體汙名化，並加深租客與房東對立。紐約房地產委員會主席威廉(James Whelan)引用該組織報告指出，僅約10%的建築物占全市幾乎所有驅逐案件與約94%的嚴重住房法規違規，認為問題集中於少數建物與業主，不應以偏概全。他並提及租金穩定公寓的年度調租由租金指導委員會決定，業主在稅負、維護與營運成本上升之際承受財務壓力，質疑此類聽證會難以回應住房可負擔性與供應危機。

市府：收集問題研擬政策

市府則回應說，聽證會並非製造對立，而是要把租客遭遇系統性蒐集、整理成可執行的政策與執法改進方案。