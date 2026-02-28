我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

紐約首場「租屋剝削」聽證 租客控訴、房東稱製造對立

記者馬璿／紐約報導
紐約市26日舉行首場「租屋剝削」聽證會，現場湧入超過百名租客向市府官員指控天花板漏水坍塌、電梯故障、老鼠蟑螂橫行等問題。現場多個市府機構與資源設置攤位供租客諮詢。房東組織則指市府的系列聽證是對房東汙名化。(取自市長辦公室)
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後的首場「租屋剝削」聽證會於26日在布碌崙(布魯克林)舉行，湧入超過百名租客控訴其住房的問題。市府官員雖表示將據此制定未來相關政策，但也有房東發聲認為此舉將加劇雙方對立，也不應一竿子打翻所有房東。

聽證會在布碌崙下城的喬治·威斯汀豪斯高中舉行，為市府規畫的首站，旨在蒐集租客在私人租屋市場的實際經驗與意見。現場採展覽會式設計，多個市府機構與資源設置攤位供租客諮詢，另有租屋意見板讓與會者張貼建議，反映希望市府加強執法、改善維修流程、處理費用亂象等訴求。

首場「租屋剝削」聽證會26日在布碌崙舉行。(取自市長辦公室)
租戶揭電梯故障、天花板掉落

多名租客在會中描述，他們的居住環境問題從結構安全到衛生狀況皆令人憂心，包括天花板掉落、電梯故障、老鼠蟑螂出沒，甚至有人受困電梯或因設施損壞而受傷。弗萊布許(Flatbush)一棟公寓的租客協會代表蘭德絲（Angelina Landress）表示，社區曾發生鄰居被困電梯、有人滑倒摔傷，還出現窗戶掉落砸人與天花板坍塌壓到人的情況。

不合理收費等問題 一對一陳述

市長租戶保護辦公室主任韋弗(Cea Weaver)指出，聽證會旨在直接聽取租客如何在家中遭遇被收取不合理費用、在居住條件惡化時仍承受租金上漲等處境，並藉此盤點制度缺口、研擬後續政策方向。

韋弗表示，除了居住品質，市府也希望透過這些一對一陳述與彙整的公開證詞，進一步掌握房東向租客加收各式費用的樣態與影響，因為費用領域目前政策與執法相對不足。

不少租客提到，除每月租金外，仍要負擔押金、遲繳罰款或擔保保險等成本。也有人指出，自己被收取超過20元的申請費，或是居住穩租房卻被收取水費等本身就不符合現行規範的行為。

除居住條件與收費問題外，活動亦特別關注租客組織的作用。韋弗表示，市府希望了解大樓內租客協會或租客組織是否能提升維修效率、改善居住條件，並讓房東回到談判桌前，促成更有效的處理機制。

不過，活動也引發公共住宅住戶是否被排除的討論。市府說明，系列聽證會主要聚焦私人租屋市場，但現場仍設置攤位供市房屋局(NYCHA)住戶反映關切與提交需求，並由相關人員協助處理報修、供暖與熱水等問題。

房東不滿市府以「剝削」為名汙名化

然而，地產與房東團體對此策略提出批評，認為市府以「租屋剝削」為名可能將房東群體汙名化，並加深租客與房東對立。紐約房地產委員會主席威廉(James Whelan)引用該組織報告指出，僅約10%的建築物占全市幾乎所有驅逐案件與約94%的嚴重住房法規違規，認為問題集中於少數建物與業主，不應以偏概全。他並提及租金穩定公寓的年度調租由租金指導委員會決定，業主在稅負、維護與營運成本上升之際承受財務壓力，質疑此類聽證會難以回應住房可負擔性與供應危機。

市府：收集問題研擬政策

市府則回應說，聽證會並非製造對立，而是要把租客遭遇系統性蒐集、整理成可執行的政策與執法改進方案。

租客 租金 布碌崙

皇后區安可兒酒店 將改做女性庇護所

市警升職禮逾200人晉升 華裔高階警官再添一人
紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30

