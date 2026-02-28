市警升職禮逾200人晉升 華裔高階警官再添一人

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
伍虎林父母來自廣東台山，家中三兄弟均任職市警。當年向父母表達從警意願時，家人叮囑注意安全，也給予了極大的支持。(記者范航瑜／攝影)
伍虎林父母來自廣東台山，家中三兄弟均任職市警。當年向父母表達從警意願時，家人叮囑注意安全，也給予了極大的支持。(記者范航瑜／攝影)

紐約市警察局27日在總局舉行年度升職典禮，逾200名警員換上新肩章。局長蒂池(Jessica Tisch)逐一頒授警官、警佐等多個層級的晉升證書。在晉升名單中，華裔警員伍虎林(Philipp Wu)榮升警官(Captain)，親友到場見證，成為當日焦點之一。

蒂池致詞時表示，警局的運作仰賴無數崗位的默默付出，從報案接線員、調度中心，到交通、校園安全與各分局後勤單位，「全年無休支撐整個警務體系」。她指出，警員家屬長期面對工作帶來的不確定與風險，「今天的榮耀，同樣屬於你們的家人。」她也勉勵晉升人員，新職階象徵更高標準與領導責任，期盼眾人以身作則，帶領團隊持續服務市民。

伍虎林在典禮後受訪時說，得知升職消息時「真的很興奮」，形容這是從警生涯的重要節點。伍虎林2008年以學員身分加入警隊，已服務16年，長期在皇后區亞裔人口較多的轄區執勤。他說，過往在處理案件或社區糾紛時，常以粵語協助現場翻譯與溝通，讓報案人能更清楚講述情況，也有助警方取得信任。他認為，語言能力在多元族裔社區格外關鍵，「能直接對話，很多誤會就能當場化解」。

伍虎林畢業於約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)警政科系。求學期間他便接觸不同警務單位與實習機會，逐漸體會了警務工作的多樣性與挑戰，從巡邏到專案調查，各有專業分工，也提供清晰的晉升路徑。正是在那段時間，他下定決心投身警界。

伍虎林父母來自廣東台山，家中三兄弟都在市警局服務。當年伍虎林向家人提出從警想法時，父母叮囑他注意安全，也給予了全力支持。伍父伍母受訪時坦言「擔心安全肯定是有的」，但孩子「喜歡做什麼就做什麼」，家裡幾個孩子都成為警察，他們也感到十分自豪。

對於未來規畫，伍虎林表示希望先熟悉警官角色，學習如何帶領團隊、分配資源與承擔決策責任。他說，升職意味著從執行者轉向帶領者，需要不同視角與判斷，「當前首要任務是適應警官的職務，並承擔更大的領導責任」。

在27日紐約市警晉升名單中，華裔警員伍虎林(Philipp Wu)榮升警官。(記...
在27日紐約市警晉升名單中，華裔警員伍虎林(Philipp Wu)榮升警官。(記者范航瑜／攝影)

亞裔 紐約市 皇后區

