我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

霍楚力保130萬人醫保 盼共和黨支持遭冷遇

記者范航瑜／紐約報導
紐約州長霍楚能否在黨派分歧中爭取到足夠支持，攸關百萬居民的醫療保障去留。(取自州長辦公室)
紐約州長霍楚能否在黨派分歧中爭取到足夠支持，攸關百萬居民的醫療保障去留。(取自州長辦公室)

在高壓政治環境下，醫療保險議題已成共和、民主兩黨攻防焦點。面臨連任壓力，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)正試圖與聯邦眾院共和黨議員合作，確保非公民與低收入居民在7月後仍能持續獲得醫療保險保障。不過，在州內共和黨國會代表團中尋求支持並不順利。霍楚能否在黨派分歧中爭取到足夠支持，攸關百萬居民的醫療保障去留。

隨著川普(Donald Trump)總統推動的大規模減稅與支出法案獲通過，約150萬名紐約州居民可能失去醫保資格。據POLITICO報導，面臨連任壓力的霍楚正試圖說服部分共和黨眾議員向聯邦政府爭取豁免，使約三分之二原本將喪失福利者得以保障福利。

焦點之一是「基本健康計畫」(Essential Plan)。該計畫透過「平價醫療法案」(Affordable Care Act)為170萬名州居民提供低費用保險，其中超過70萬名合法移民將因川普的「大又美新法」(One Big Beautiful Bill Act)自7月起失去資格。

霍楚政府計畫恢復舊版公共健康計畫架構，以動用累積的聯邦盈餘資金。若獲批准，約130萬名原本將失去保障或轉入州醫療補助計畫者可繼續受保，但仍有約47萬人面臨失保風險。

霍楚辦公室表示，已多次與共和黨議員溝通，並提供各選區可能受影響人數的數據，提醒他們支持川普法案將帶來長遠後果。共和黨州眾議員詹森(Josh Jensen)指出，若州長與眾院多數黨立場一致，雙方共同倡議將更具分量，但在政治攻防頻仍的氛圍下合作並不容易。

共和黨方面則認為，州長缺乏建立實質合作關係的努力。長島聯邦眾議員拉洛塔(Nick LaLota)表示，州府偶爾聯繫議員辦公室，但更像例行公事。眾議員勞樂(Mike Lawler)透露，他曾邀請霍楚團隊出席與聯邦醫療保險相關會議，卻未獲回應。

世報陪您半世紀

聯邦醫療保險 共和黨 霍楚

上一則

台中市長盧秀燕3月訪紐約 將與僑界餐敘
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」
不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic
古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」

古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」
關稅遭最高法院判違憲 川普：有沒有可能重審？

關稅遭最高法院判違憲 川普：有沒有可能重審？

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋