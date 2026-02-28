霍楚力保130萬人醫保 盼共和黨支持遭冷遇

紐約州長霍楚能否在黨派分歧中爭取到足夠支持，攸關百萬居民的醫療保障去留。(取自州長辦公室)

在高壓政治環境下，醫療保險議題已成共和、民主兩黨攻防焦點。面臨連任壓力，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)正試圖與聯邦眾院共和黨 議員合作，確保非公民與低收入居民在7月後仍能持續獲得醫療保險保障。不過，在州內共和黨國會代表團中尋求支持並不順利。霍楚能否在黨派分歧中爭取到足夠支持，攸關百萬居民的醫療保障去留。

隨著川普(Donald Trump)總統推動的大規模減稅與支出法案獲通過，約150萬名紐約州居民可能失去醫保資格。據POLITICO報導，面臨連任壓力的霍楚正試圖說服部分共和黨眾議員向聯邦政府爭取豁免，使約三分之二原本將喪失福利者得以保障福利。

焦點之一是「基本健康計畫」(Essential Plan)。該計畫透過「平價醫療法案」(Affordable Care Act)為170萬名州居民提供低費用保險，其中超過70萬名合法移民將因川普的「大又美新法」(One Big Beautiful Bill Act)自7月起失去資格。

霍楚政府計畫恢復舊版公共健康計畫架構，以動用累積的聯邦盈餘資金。若獲批准，約130萬名原本將失去保障或轉入州醫療補助計畫者可繼續受保，但仍有約47萬人面臨失保風險。

霍楚辦公室表示，已多次與共和黨議員溝通，並提供各選區可能受影響人數的數據，提醒他們支持川普法案將帶來長遠後果。共和黨州眾議員詹森(Josh Jensen)指出，若州長與眾院多數黨立場一致，雙方共同倡議將更具分量，但在政治攻防頻仍的氛圍下合作並不容易。

共和黨方面則認為，州長缺乏建立實質合作關係的努力。長島聯邦眾議員拉洛塔(Nick LaLota)表示，州府偶爾聯繫議員辦公室，但更像例行公事。眾議員勞樂(Mike Lawler)透露，他曾邀請霍楚團隊出席與聯邦醫療保險 相關會議，卻未獲回應。