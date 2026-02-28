皇后區安可兒酒店 將改做女性庇護所

紐約市府本周開始清空皇后區貝賽北方大道215-34號「安可兒酒店」(Anchor Inn)內入住的移民家庭，並計畫將該設施改為收容最多133名無家可歸女性的庇護所。(谷歌地圖)

紐約市 府本周開始清空皇后區貝賽北方大道215-34號「安可兒酒店」(Anchor Inn)內入住的無證移民 家庭，並計畫將該設施改為收容最多133名無家可歸女性的庇護 所。該酒店自2023年4月起用作無證移民家庭臨時收容點，如今再度調整用途，引發社區關注。

皇后區第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)19日在社交平台X發布影片表示，她幾天前接獲市長辦公室通知，得知該設施將「翻轉」用途。她表示，原本市府計畫將該處改為收容健全成年男性，但她在過去三天與市府溝通協調，「直到半小時前才成功改為女性庇護所」。

帕拉迪諾表示，新庇護所將由非營利機構Help USA營運，入住者多為45歲至60歲女性，須出示就業證明。設施將實施晚間11時宵禁，住戶返所時須接受酒精、毒品與香菸檢查。她說，社區居民未來將獲得專線電話，可全天候聯繫現場保全人員反映問題。

市社會服務局(Department of Social Services)發言人表示，目前入住的移民家庭將轉移至「服務條件相當」的其他設施。發言人指出，市無家可歸者服務局(Department of Homeless Services)依法必須為有需要的紐約市民提供臨時住所，因此需持續評估收容量與需求變化，「有時必須重新配置設施並調整安置對象，如本案所示。」市府表示會盡力在搬遷過程中減少對家庭的干擾。

帕拉迪諾表示，相較於男性庇護所，女性庇護所讓社區「更能接受」。她舉例說，道格拉斯頓(Douglaston)北方大道一處55歲以上女性庇護所自2023年9月啟用以來運作平穩，「未出現問題」，希望貝賽的新設施也能達到相同標準。

事實上，安可兒酒店近年用途已多次調整。2023年春季，隨著大量無證移民自南部邊境抵達紐約市，市府將該酒店改為安置尋求庇護家庭的臨時住所。當時原本入住的116名男性遊民被轉送至史泰登島設施，約15個移民家庭進駐。自2023年4月起，該處一直作為移民家庭庇護所使用。如今三年後，該地點再度「翻轉」，由移民家庭庇護所改為女性無家可歸者庇護所。

Paladino表示，市府與Help USA將在近期舉辦社區說明會，讓居民與相關部門面對面溝通，並成立社區諮詢委員會，成員包括鄰里代表、市議員辦公室、第11社區委員會與市警111分局代表，持續監督庇護所運作情況。