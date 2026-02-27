我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

因應生活負擔危機 CAAAV組織示威促紐約州府向富人加稅

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
數以千計勞工階層與移民紐約客25日前往州府示威，要求州長霍楚(Kathy Hochul)向富人加稅，介入生活負擔危機。(CAAAV Voice提供)
數以千計勞工階層與移民紐約客25日前往州府示威，要求州長霍楚(Kathy Hochul)向富人加稅，介入生活負擔危機。(CAAAV Voice提供)

包括唐人街住客協會(CAAAV)下屬的政聲(CAAAV Voice)在內的多個組織25日前往州府奧伯尼示威，要求州長霍楚(Kathy Hochul)向富人加稅。行動由Our Time與NYC-DSA發起，並聯合多個工會、租戶、社區、宗教及倡議團體組成的廣泛聯盟，呼籲州府向超級富豪課稅，將資金投入公共服務。

CAAAV政聲曾在曼哈頓華埠、日落公園、阿斯托利亞及東南皇后區動員，支持市長曼達尼(Zohran Mamdani)的生活負擔政綱。曼達尼勝選後，全州勞工與移民面臨物價上漲、薪資停滯及社會服務削減，加稅訴求持續升溫。租金上漲同時托育費用飆升，從食品到水電等基本開支占薪資比例增加，紐約州租金負擔在全國名列前茅。

CAAAV Voice組織部主任沈悅欣(Alina Shen)表示，面對歷史性的生活成本危機，向富人加稅是州府唯一合理的介入方式。她指出，頂層財富來自抽取勞工的薪資、儲蓄、租金與學費，對超級富豪課稅早已刻不容緩，州府必須回應全州勞工階層的要求。

在紐約市層面，加稅訴求也被視為填補前市長亞當斯(Eric Adams)任內留下的數十億元預算缺口的具體方案之一。市議員奧賽(Chi Ossé)主持大型集會，隨後示威者前往州府，展開草根遊說行動，聚焦向最富有的紐約客及高利潤企業加稅，確保真正普及的托兒資金、推動快速且免費的公車服務，並為各市鎮及學區提供平衡預算。

Our Time副主任桑達拉姆(Divya Sundaram)表示，勞工階層已被逼至極限，億萬富豪卻持續累積創紀錄財富，紐約客前往州府要求一份反映民意的州預算，內容包括向富人加稅、投資普及托兒、推動快速免費公車及整體降低生活成本的政策。

世報陪您半世紀

租金 曼達尼 華埠

上一則

紐約愛樂中國新年音樂會 精采演出慶馬年

下一則

鎖定長者⋯布碌崙、法拉盛鬧區碰撞趁機行竊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢
紐約擴大能源補助 近60萬戶有資格僅775人申請

紐約擴大能源補助 近60萬戶有資格僅775人申請
新州2027會計年預算 面臨4定時炸彈

新州2027會計年預算 面臨4定時炸彈
春節送禮 加州州府呼籲：防止入侵性害蟲擴散

春節送禮 加州州府呼籲：防止入侵性害蟲擴散

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤