因應生活負擔危機 CAAAV組織示威促紐約州府向富人加稅

數以千計勞工階層與移民紐約客25日前往州府示威，要求州長霍楚(Kathy Hochul)向富人加稅，介入生活負擔危機。(CAAAV Voice提供)

包括唐人街住客協會(CAAAV)下屬的政聲(CAAAV Voice)在內的多個組織25日前往州府奧伯尼示威，要求州長霍楚(Kathy Hochul)向富人加稅。行動由Our Time與NYC-DSA發起，並聯合多個工會、租戶、社區、宗教及倡議團體組成的廣泛聯盟，呼籲州府向超級富豪課稅，將資金投入公共服務。

CAAAV政聲曾在曼哈頓華埠 、日落公園、阿斯托利亞及東南皇后區動員，支持市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的生活負擔政綱。曼達尼勝選後，全州勞工與移民面臨物價上漲、薪資停滯及社會服務削減，加稅訴求持續升溫。租金 上漲同時托育費用飆升，從食品到水電等基本開支占薪資比例增加，紐約州租金負擔在全國名列前茅。

CAAAV Voice組織部主任沈悅欣(Alina Shen)表示，面對歷史性的生活成本危機，向富人加稅是州府唯一合理的介入方式。她指出，頂層財富來自抽取勞工的薪資、儲蓄、租金與學費，對超級富豪課稅早已刻不容緩，州府必須回應全州勞工階層的要求。

在紐約市層面，加稅訴求也被視為填補前市長亞當斯(Eric Adams)任內留下的數十億元預算缺口的具體方案之一。市議員奧賽(Chi Ossé)主持大型集會，隨後示威者前往州府，展開草根遊說行動，聚焦向最富有的紐約客及高利潤企業加稅，確保真正普及的托兒資金、推動快速且免費的公車服務，並為各市鎮及學區提供平衡預算。

Our Time副主任桑達拉姆(Divya Sundaram)表示，勞工階層已被逼至極限，億萬富豪卻持續累積創紀錄財富，紐約客前往州府要求一份反映民意的州預算，內容包括向富人加稅、投資普及托兒、推動快速免費公車及整體降低生活成本的政策。