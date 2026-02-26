我的頻道

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

感冒要多吃、發燒要少吃？專家怎麼說

ICE謊稱「尋找失蹤者」闖宿舍？哥大稱1學生遭拘留

記者范航瑜╱紐約即時報導
圖為哥大西門。(記者范航瑜╱攝影)
圖為哥大西門。(記者范航瑜╱攝影)

哥倫比亞大學26日致函校內社群表示，ICE探員當日上午約6時30分進入一棟學生宿舍，並帶走了一名學生。市議會聲明表示，ICE謊稱「尋找失蹤者」進入宿舍，拘留一名學生。

校方在信中表示，目前掌握的情況顯示，ICE探員以尋找「失蹤人士」為由取得進入大樓的許可，並在過程中作出不實陳述，校方正持續蒐集更多細節。

校方同時提醒學生，若執法人員要求進入校園內非對外開放區域，應要求對方在進入前先聯絡校方公共安全部門，由公共安全部門再通知總法律顧問辦公室協調校方回應，學生不應自行允許執法人員進入，也不應代為接受搜查令或傳票。

代理校長薛普曼(Claire Shipman)在信末表示，隨著更多資訊釋出，校方將持續提供更新。

市議會議長梅寧(Julie Menin)與多數黨領袖阿布魯(Shaun Abreu)其後發表聯合聲明指出，當天上午已聽取關於哥大校園事件的簡報，形容情況令人不安。聲明稱，據報導，ICE探員向一名保全人員作出不實陳述，聲稱正在尋找失蹤者，隨後拘留一名學生。

兩人表示，ICE不應出現在學校與大學校園，相關行動無助提升城市或國家安全，反而加劇不信任與風險。兩人並指，作為哥倫比亞學院校友，已與校方聯繫並提供協助。

ICE 哥倫比亞大學 哥大

上一則

首名亞裔女性 林凱倫獲任紐約州高院上訴法庭法官
