我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

免費三歲、四歲班27日截件 曼達尼籲快申請

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼近日再度透過大量宣傳推廣活動提醒全市家長，全市免費三歲班(3-K)及四歲班(Pre-K)的申請已進入最後倒數。(圖片截自曼達尼官方X平台視頻)
紐約市長曼達尼近日再度透過大量宣傳推廣活動提醒全市家長，全市免費三歲班(3-K)及四歲班(Pre-K)的申請已進入最後倒數。(圖片截自曼達尼官方X平台視頻)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)近日再度透過大量推廣活動提醒全市家長，全市免費三歲班(3-K)及四歲班(Pre-K)的申請已進入最後倒數，截止日期為27日(周五)。近一個月來曼達尼為推廣政策頻頻出招，日前發布的西語宣傳影片更引發爭議。

曼達尼表示，紐約市每位孩子每年的托育費用動輒超過2萬6000元，對許多家庭而言是極大的經濟壓力，透過這項免費計畫，市府希望減輕育兒負擔，進而提升紐約的生活可負擔性。市府特別強調，錄取順序並非先到先得，凡家中有兒童於2026年年滿三歲或四歲，只要在截止日前完成申請，每個家庭都能獲得入學名額。

除了現有的幼教計畫，在紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的撥款支持下，市府預計於今年秋季首度推出2000個「2-K」試點名額，這也是紐約市首次將免費托育服務拓展至兩歲幼兒。

自免費托育計畫上月開放申請以來，全市反應極為熱烈，至今已收到超過7萬5000份申請。家長若欲遞交申請，仍可透過myschools.nyc官方網站登記，該系統提供包含中文在內的13種語言界面；也可撥打專線718-935-2009，或親自前往各區的家庭歡迎中心(Family Welcome Center)尋求協助。

為了擴大政策宣導，曼達尼日前與聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)合作錄製了一段長約三分鐘的西語影片，強調不論職業、收入或移民身分，所有家長均有權報名。

然而這段影片在社群媒體上意外引發爭議，影片中曼達尼自嘲西語能力不足，並由歐凱秀全程協助翻譯與糾正發音。部分保守派批評者抨擊該影片將無證移民福利置於公民之上，甚至有網友對兩人的西語發音與表達方式表示不滿，認為影片氛圍過於「尷尬」。

不過，正如歐凱秀在影片中所說，此舉是為了確保不論族裔背景的任何家庭，都不因語言隔閡而被排除在教育資源之外。

世報陪您半世紀

曼達尼 紐約市 歐凱秀

上一則

紐約擴大能源補助 近60萬戶有資格僅775人申請

下一則

爭議地標大松果 強化防護重新開放
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「一戒就贏」紐約市衛生局鼓勵求助戒菸專線

「一戒就贏」紐約市衛生局鼓勵求助戒菸專線
數十名民主黨議員缺席抵制 川普國情咨文場外兩路對打

數十名民主黨議員缺席抵制 川普國情咨文場外兩路對打
「不知道她這麼愚蠢」川普嘲諷歐凱秀：我不認為她知道台灣是什麼

「不知道她這麼愚蠢」川普嘲諷歐凱秀：我不認為她知道台灣是什麼
歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀酸她「不知道台灣是什麼」

歐凱秀台灣問題語塞 川普兩度補刀酸她「不知道台灣是什麼」

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡