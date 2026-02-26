免費三歲、四歲班27日截件 曼達尼籲快申請

紐約市長曼達尼近日再度透過大量宣傳推廣活動提醒全市家長，全市免費三歲班(3-K)及四歲班(Pre-K)的申請已進入最後倒數。(圖片截自曼達尼官方X平台視頻)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)近日再度透過大量推廣活動提醒全市家長，全市免費三歲班(3-K)及四歲班(Pre-K)的申請已進入最後倒數，截止日期為27日(周五)。近一個月來曼達尼為推廣政策頻頻出招，日前發布的西語宣傳影片更引發爭議。

曼達尼表示，紐約市每位孩子每年的托育費用動輒超過2萬6000元，對許多家庭而言是極大的經濟壓力，透過這項免費計畫，市府希望減輕育兒負擔，進而提升紐約的生活可負擔性。市府特別強調，錄取順序並非先到先得，凡家中有兒童於2026年年滿三歲或四歲，只要在截止日前完成申請，每個家庭都能獲得入學名額。

除了現有的幼教計畫，在紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的撥款支持下，市府預計於今年秋季首度推出2000個「2-K」試點名額，這也是紐約市首次將免費托育服務拓展至兩歲幼兒。

自免費托育計畫上月開放申請以來，全市反應極為熱烈，至今已收到超過7萬5000份申請。家長若欲遞交申請，仍可透過myschools.nyc官方網站登記，該系統提供包含中文在內的13種語言界面；也可撥打專線718-935-2009，或親自前往各區的家庭歡迎中心(Family Welcome Center)尋求協助。

為了擴大政策宣導，曼達尼日前與聯邦眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)合作錄製了一段長約三分鐘的西語影片，強調不論職業、收入或移民身分，所有家長均有權報名。

然而這段影片在社群媒體上意外引發爭議，影片中曼達尼自嘲西語能力不足，並由歐凱秀全程協助翻譯與糾正發音。部分保守派批評者抨擊該影片將無證移民福利置於公民之上，甚至有網友對兩人的西語發音與表達方式表示不滿，認為影片氛圍過於「尷尬」。

不過，正如歐凱秀在影片中所說，此舉是為了確保不論族裔背景的任何家庭，都不因語言隔閡而被排除在教育資源之外。