匹茲堡前官員道爾頓 出掌紐約社會服務局

市府25日宣布，任命道爾頓(Erin Dalton)出任市社會服務局局長。她此前在匹茲堡地區領導阿利根尼郡社會服務局(Allegheny County Department of Human Services)。(取自阿利根尼郡社會服務局)

在遊民 人數接近歷史高點、可負擔住房嚴重短缺，加上寒冬已造成遊民死亡的背景下，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)決定由五大區外引入官員領導龐大的市社會服務局。市府25日宣布，任命道爾頓(Erin Dalton)出任市社會服務局局長。她此前在匹茲堡地區領導阿利根尼郡社會服務局。

道爾頓25日發表聲明表示，感謝有機會推動曼達尼的「可負擔性與社區安全議程」。「社會服務局可減少家庭在食物與醫療、住房與安全托兒之間的痛苦抉擇，協助全國最優秀的公務員以更有效率且更具尊嚴的方式提供援助，並持續努力讓市民獲得更好的資源」。

社會服務局服務對象包括數以萬計住在收容所的人，以及領取現金補助、糧食券或租金 補助的數百萬人。該局轄下包含遊民者服務局與人力資源管理局，員工超過1萬4000人，但仍有數百個編制職位空缺。

社會服務局負責監督全市收容體系，在獨特的「收容權」規定下，目前每晚安置約9萬人。該局還負責成人保護服務，並運作全國最大的市級租金補助計畫。道爾頓過去管理的郡級社會服務系統服務約20萬居民，數量不到紐約市現金補助受益者的一半。

道爾頓將接替即將離任的局長帕克(Molly Wasow Park)。帕克從政22年，2023年由前市長亞當斯(Eric Adams)任命掌管該局，先前曾在社服與住房部門擔任副手。他在任內推動為更多遊民者提供住房、開設規定較少的庇護所床位，並發放歷來最多的住房券。

曼達尼表示，未來由遊民服務局決定何時何地清拆營地，而非前市長亞當斯時期負責此策略的紐約市警。曼達尼並承諾，外展人員將每日前往相關地點，勸導遊民接受收容或住房。