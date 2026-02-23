佛光山新春祈福 結合藝文與蔬食

佛光山紐約道場22日舉行新春慶祝活動，並推出「文化表演與美食廣場」專區。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

佛光山紐約道場22日舉行新春慶祝活動，並推出「文化表演與美食廣場」專區，結合藝文與蔬食饗宴，數百民眾及家庭前來祈福，共迎光明新歲、同霑法喜。

紐約道場覺讓法師介紹，佛光山開山祖師星雲大師 2026年新春賀辭以「和諧共生，馬到成功」為主題，喻意與人為善，您好我好大家好，共生共榮，共赴美好未來。紐約道場的新春慶祝活動及布置則由法師策畫、義工集體創作，共設十個主題展區，方便民眾攜親友回寺祈福、品茶、賞展，將平安、歡喜與吉祥迎回家中。

新春展區橫跨道場樓層，於農曆正月初一至初六均可參訪遊玩，一樓設「傳燈六十・百年仰望」展區，馬年主題的裝置陳列大廳，以象徵分寸與德行的「福馬」為意象；二樓大殿以「吉慶和諧」為主題，緊扣星雲大師丙午年墨寶精神，陳設「馬到成功」、「和諧共生」等賀歲作品，殿外結合新年敲鐘與生肖文化，並設敲鐘祈福、點燈祈願與吉祥紅包，象徵祝福匯聚，提醒以平靜之心迎向光明未來。

三樓的「文化廣場區」則融合傳統與現代藝術，設有包含多項互動體驗的文化攤位，例如手作風掛飾、手作龍頭、春節 剪紙等；四樓的「善童樂園親子區」，則推廣中華文化、環保理念與三好教育，並設品茶區與藝術體驗，推廣文化弘法。

22日新春慶祝活動當天，還特別推出「文化表演與美食廣場」專區，「美食廣場」設於地下一層，由典座組準備逾20道特色素食佳餚，包括素蚵仔煎、紫米糕、椰子糕、芋頭糕、珍珠奶茶等美食茶飲，推廣素食文化與環保理念。文化表演板塊則包含紐約佛光童軍團帶來的舞龍舞獅表演、小提琴表演、長島 音樂學院的折扇舞等。