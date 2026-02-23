布碌崙元宵花車遊行 28日8大道登場

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
亞總會舉行迎春茶話會，宣布第三屆布碌崙慶元宵節花車大遊行基本就緒。(亞總會提供)
美國亞裔社團聯合總會(亞總會)將於28日(周六)在8大道華社舉行第三屆布碌崙(布魯克林)慶元宵節花車大遊行。主辦方近日舉行了一次迎春茶話會，呼籲居民共同參與本次活動，共慶佳節。

此次迎春茶話會20日下午在位於貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave)476號的亞總會舉行。該會執行會長姜書棟主持了此次會議。亞總會會長陳善莊首先祝大家新春快樂，馬年吉祥。他感謝該會工作人員數月來為這次大型活動的辛苦付出，也感謝警方、贊助商和協辦單位等對此次活動的支持。陳善莊希望各項準備工作的細節盡快落實。

亞總會亞裔中心行政總監王孟新說，在37個協辦單位的共同努力下，第三屆布碌崙慶元宵節花車大遊行的各方面準備工作進展順利。花車遊行已準備了六部花車，比往年多一倍。

據亞總會介紹，當天主舞台將設在8大道交60街街口。慶祝活動從中午12時開始。下午1時，遊行正式起步。目前規畫的遊行路線是從8大道交60街出發，沿60街行至9大道，走到50街後左轉，再沿50街行至7大道，然後沿7大道行至60街，之後返回8大道。活動將從早9時至下午6時封街舉行。28日的活動將為民眾帶來京劇變臉、舞龍舞獅、剪紙花燈、猜燈謎、接財神、吃湯圓、漢服秀、踩高蹺、書畫揮毫、以及旗袍秀等。

亞總會稱，布碌崙亞裔民安隊、美華總商會、美國香港總商會、以及美國中餐聯盟是這次活動的共同主辦方。該會仍歡迎更多社團、機構、商家、和表演團體等參與或提供贊助。有意者可透過以下號碼聯絡亞總會：(929)999-8800、(646)321-6000、(917)309-5603、或(917)678-3335；表演團隊請致電(917)807-3437聯繫陳文敏。

8大道 亞裔 布碌崙

