納蘇郡警助ICE執法 紐約州法院裁定合法

記者高雲兒／紐約報導
紐約州法院認定，納蘇郡警察局與美國移民及海關執法局(ICE)簽署的287(g)合作協議合法有效，並駁回移民權益團體提出的訴訟。(美聯社)
紐約州法院認定，納蘇郡警察局與美國移民及海關執法局(ICE)簽署的287(g)合作協議合法有效，並駁回移民權益團體提出的訴訟。(美聯社)

圍繞長島納蘇郡(Nassau County)警方是否應協助聯邦移民執法的爭議，紐約州法院日前裁定，納蘇郡警局與美國移民及海關執法局(ICE)簽署的287(g)合作協議合法有效，並駁回移民權益團體提出的訴訟。法院指出，原告未能證明該協議對其造成直接法律傷害，因此不具備提告資格；不過，移民團體批評此類合作加劇社區恐慌，表示正在評估是否上訴。

本案源於納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)去年初宣布，納蘇郡將配合川普總統推動的大規模驅逐無證移民政策，授權當地警方在特定情況下協助聯邦移民執法，針對涉嫌犯罪的無證移民進行逮捕與移交。根據郡府公布內容，將由10名警探接受授權，與聯邦機構合作執行相關行動。

這項安排屬於ICE的「287(g)計畫」，即允許地方執法機構與聯邦移民部門合作執行移民法。郡府表示，此舉旨在提升公共安全與執法效率，加快將涉案人員移交聯邦羈押的程序。

該協議實施後即引發移民社區與民權團體反彈。紐約公民自由聯盟(NYCLU)、霍夫斯特拉大學法學診所(Hofstra Law Clinic)及拉丁裔正義組織(Latino Justice PRLDEF)，代表中美洲難民中心(CARECEN)等多個社區團體與居民提出訴訟，挑戰該協議的合法性。

法院指出，目前僅有16名納蘇郡警員被提名接受培訓與交叉授權。原告並未能證明因該協議而遭受具體、直接的法律傷害，因此不符合提起訴訟所需的法律條件。法官認定，郡府提出協議的理由包括公共安全與執法效率，未構成違法。

對於裁決結果，NYCLU表示失望。該組織律師表示，地方警員不應成為事實上的ICE代理人，認為這類合作會加劇移民社區的不安與恐懼，並強調將持續反對地方執法部門協助聯邦的大規模遣返政策。

移民 ICE 長島

