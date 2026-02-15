情人節撞農曆新年 布碌崙華社花市熱

在8大道擺攤的花商阮先生也坦言，雖然每年新年的生意都相差無幾，但今年進貨價格確實隨著關稅跟著上升。(記者馬璿╱攝影)

西洋情人節 慶到來，14日一早便有不少攤販紛紛出籠在熱鬧的商業街區擺攤販售花束，欲吸引消費者。不過，由於今年的情人節正逢農曆新年，布碌崙(布魯克林)華社也出現大量置辦年貨的人潮，買花民眾也紛紛為「除舊布新」、「增添喜氣」而購買桃花、康乃馨等花束。已有家庭的民眾表示，雖然沒有情人節的計畫，但對愛情的定義早已昇華至不同層次，「不只要愛家人、愛朋友，還要愛自己」。

18大道的蘭苑花房情人節當日湧入人潮，一旁的老闆伍女士與員工雙手俐落地包裝花束，只為盡快滿足客人的需求。(記者馬璿╱攝影)

情人節當日，18大道 的蘭苑花房走道不只擺滿鮮花和植物，還有滿滿的人潮，一旁的老闆伍女士與員工雙手俐落地包裝花束，只為盡快滿足客人的需求。不過伍女士無奈指出，雖然往年情人節和母親節 的生意都不錯，但收入並不如表面來得多。

她表示，近年鮮花的進貨價上漲，導致他們不得不微幅調漲，而當地社區家庭多且處邊陲地帶，在不確定人潮的情況下也不敢多叫貨，以免保存期限短的鮮花枯萎，「以前人多到連我都沒地方站，可能社區過情人節的人也少吧，這幾年愈來愈差。」

不過，隔壁的參茸行則是趁著過年的買氣一併進貨少量花束，一名員工透露，店裡客流量一直都不少，但今年情人節臨近春節，來買花的民眾大多都是為購置年貨，「買巧克力也是為了過年，大家新年都愛買鮮花嘛，我們也多少進一點。」

看準商機的手工針織花攤商Elly也趁著情人節商機，到8大道兜售自己製作的「永生花」。(記者馬璿╱攝影)

另一方面，華社8大道則是在天氣轉暖後湧現人流，花商阮先生的攤位人潮洶湧，包含孩子一家人都必須幫忙招呼、包裝。不過阮先生也坦言，雖然每年新年的生意都相差無幾，但今年進貨價格確實上升，「很多都是從中南美洲進口的花，關稅一漲我們也得跟著漲價。」

看準商機的手工針織花攤商Elly也上街兜售自己製作的「永生花」。她表示，8大道消費民眾多為買日用品與雜貨居多，特意買花的人確實不多，但到街上擺攤的生意仍然比在網路上好，「今天買花的女生多一些，很多都是買給朋友或家人，不見得是買給另一半的。」

