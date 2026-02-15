我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

情人節撞農曆新年 布碌崙華社花市熱

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在8大道擺攤的花商阮先生也坦言，雖然每年新年的生意都相差無幾，但今年進貨價格確實隨著關稅跟著上升。(記者馬璿╱攝影)
在8大道擺攤的花商阮先生也坦言，雖然每年新年的生意都相差無幾，但今年進貨價格確實隨著關稅跟著上升。(記者馬璿╱攝影)

西洋情人節慶到來，14日一早便有不少攤販紛紛出籠在熱鬧的商業街區擺攤販售花束，欲吸引消費者。不過，由於今年的情人節正逢農曆新年，布碌崙(布魯克林)華社也出現大量置辦年貨的人潮，買花民眾也紛紛為「除舊布新」、「增添喜氣」而購買桃花、康乃馨等花束。已有家庭的民眾表示，雖然沒有情人節的計畫，但對愛情的定義早已昇華至不同層次，「不只要愛家人、愛朋友，還要愛自己」。

18大道的蘭苑花房情人節當日湧入人潮，一旁的老闆伍女士與員工雙手俐落地包裝花束，...
18大道的蘭苑花房情人節當日湧入人潮，一旁的老闆伍女士與員工雙手俐落地包裝花束，只為盡快滿足客人的需求。(記者馬璿╱攝影)

情人節當日，18大道的蘭苑花房走道不只擺滿鮮花和植物，還有滿滿的人潮，一旁的老闆伍女士與員工雙手俐落地包裝花束，只為盡快滿足客人的需求。不過伍女士無奈指出，雖然往年情人節和母親節的生意都不錯，但收入並不如表面來得多。

她表示，近年鮮花的進貨價上漲，導致他們不得不微幅調漲，而當地社區家庭多且處邊陲地帶，在不確定人潮的情況下也不敢多叫貨，以免保存期限短的鮮花枯萎，「以前人多到連我都沒地方站，可能社區過情人節的人也少吧，這幾年愈來愈差。」

不過，隔壁的參茸行則是趁著過年的買氣一併進貨少量花束，一名員工透露，店裡客流量一直都不少，但今年情人節臨近春節，來買花的民眾大多都是為購置年貨，「買巧克力也是為了過年，大家新年都愛買鮮花嘛，我們也多少進一點。」

看準商機的手工針織花攤商Elly也趁著情人節商機，到8大道兜售自己製作的「永生花...
看準商機的手工針織花攤商Elly也趁著情人節商機，到8大道兜售自己製作的「永生花」。(記者馬璿╱攝影)
西洋情人節慶到來，位於18大道的蘭苑花房也為人潮做足準備。(記者馬璿╱攝影)
西洋情人節慶到來，位於18大道的蘭苑花房也為人潮做足準備。(記者馬璿╱攝影)

另一方面，華社8大道則是在天氣轉暖後湧現人流，花商阮先生的攤位人潮洶湧，包含孩子一家人都必須幫忙招呼、包裝。不過阮先生也坦言，雖然每年新年的生意都相差無幾，但今年進貨價格確實上升，「很多都是從中南美洲進口的花，關稅一漲我們也得跟著漲價。」

看準商機的手工針織花攤商Elly也上街兜售自己製作的「永生花」。她表示，8大道消費民眾多為買日用品與雜貨居多，特意買花的人確實不多，但到街上擺攤的生意仍然比在網路上好，「今天買花的女生多一些，很多都是買給朋友或家人，不見得是買給另一半的。」

在8大道擺攤的花商阮先生的攤位人潮洶湧，包含孩子一家人都必須幫忙招呼、包裝。(記...
在8大道擺攤的花商阮先生的攤位人潮洶湧，包含孩子一家人都必須幫忙招呼、包裝。(記者馬璿╱攝影)

與友人一起買花的民眾Tina則是笑道，作為「已婚人士」，已經鮮少在過情人節，她今年也沒有過節的計畫，買花主要還是為了裝飾家裡跟喜氣用意。不過她表示，對於成家的人而言，愛的定義已經上升到不同的層次，「愛可以是愛家人、愛另一半、愛孩子，也可以是愛自己呀，買花也可以當作是寵愛自己的一部分。」

西洋情人節慶到來，14日一早便有不少攤販紛紛出籠在熱鬧的商業街區擺攤販售花束。(...
西洋情人節慶到來，14日一早便有不少攤販紛紛出籠在熱鬧的商業街區擺攤販售花束。(記者馬璿╱攝影)
18大道的蘭苑花房湧入人潮，門口不僅擺放已經包裝好的玫瑰花束，還有華人新年愛買的...
18大道的蘭苑花房湧入人潮，門口不僅擺放已經包裝好的玫瑰花束，還有華人新年愛買的桃花。(記者馬璿╱攝影)

世報陪您半世紀

情人節 8大道 母親節

上一則

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

下一則

紐約逾萬名護士結束罷工 長老會醫院4000人續抗爭
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

泰勒絲何時結婚？情人節賭盤 預測市場拿名人戀情下注

泰勒絲何時結婚？情人節賭盤 預測市場拿名人戀情下注
布碌崙日落公園地鐵站隨機攻擊 25歲男推婦落軌遭逮

布碌崙日落公園地鐵站隨機攻擊 25歲男推婦落軌遭逮
情人節特訓浪漫花海裡挑戰一日攝影師 蔣萬安：平常拍三寶比較多

情人節特訓浪漫花海裡挑戰一日攝影師 蔣萬安：平常拍三寶比較多
巨型LED求婚…愛在時報廣場 情人節紐約浪漫上演

巨型LED求婚…愛在時報廣場 情人節紐約浪漫上演

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了