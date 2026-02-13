LED看板求婚、紅水晶梯誓言... 「愛在時報廣場」情人節登場

時報廣場(Times Square)年度盛事「愛在時報廣場」(Love in Times Square)將於14日(周六)情人節當天回歸。(記者曹馨元╱攝影)

時報廣場 (Times Square)年度盛事「愛在時報廣場」(Love in Times Square)將於14日(周六)情人節 當天回歸。屆時，時報廣場將上演巨型LED看板求婚、集體婚禮，以及極具標誌性的「紅水晶梯」(Red Steps)誓言重溫儀式，讓整座城市充滿浪漫喜劇電影氛圍。

今年最受矚目的環節莫過於在巨大的電子屏幕上求婚。根據主辦單位行程，當天上午11時30分及12時30分將各有一場「驚喜求婚」；達菲廣場(Duffy Square)則將在上午11時與正午舉行婚禮儀式，讓新人於千人見證下結為連理。

此外，由時報廣場藝術組織(Times Square Arts)推出的全新公共裝置藝術「營造愛」(Making Love)已於2月12日亮相。這座由多位藝術家共同創作的旋轉木馬式沉浸式雕塑位於46街與47街之間。遊客可穿梭於植物園 、經典紐約雜貨店(Bodega)等城市縮影場景中，彷彿置身於浪漫喜劇電影。該展覽將持續展出至2月19日。

對於攜手多年的伴侶，當晚6時在紅水晶梯舉行的「誓言重溫儀式」則是多年來的傳統焦點。這項免費活動歡迎各種背景的伴侶再次說出「我願意」，屆時百老匯音樂劇「兩個陌生人」(Two Strangers, Carry a Cake Across New York)的演員也將現場獻唱，增添浪漫氛圍。

當天亦會有合作贊助商在現場提供拍照攤位與好禮贈送，甚至有機會贏得免費婚紗。

主辦單位表示，無論親身參與求婚，還是在人群中感受這份悸動，這種「唯有紐約」的浪漫瞬間，都讓這座城市在情人節這天成為全世界最耀眼的愛情主角。