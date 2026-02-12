紐約將首辦「租屋剝削聽證會」租客可與官員一對一交流

該系列聽證會依據行政令設立。租客可反映包括黴菌滋生、家電損壞、施工安全隱患，以及隱藏費用與突如其來收費等問題。與會者亦可與市府高層官員一對一交流。(取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼 (Zohran Kwame Mamdani)宣布，將自2月底至4月舉辦紐約市首次「租屋剝削聽證會」(Rental Ripoff Hearings)，於五區各設一場公聽會，邀請租客 分享在市租屋的經歷與問題。首場在布碌崙 (布魯克林)。

該系列聽證會依據行政令設立。租客可反映包括黴菌滋生、家電損壞、施工安全隱患，以及隱藏費用與突如其來收費等問題。與會者也可與市府高層官員一對一交流。最後一場聽證會結束後90天內，曼達尼政府將發布報告，提出針對租屋剝削行為的政策建議。聽證會蒐集的意見將納入市府即將公布的整體住房計畫。

曼達尼在社群平台發布影片中表示，市內有大量老舊建築亟待維修，卻有部分房東趁住房市場緊張之際，向租客收取高額費用，讓租客在天花板剝落、地板下陷的環境中艱難度日。主管經濟正義的華裔副市長蘇維思(Julie Su)表示，聽證會也可能促使市府對違規業者採取行動，確保法律一體適用，並讓市民了解在尋找住房過程中，面對隱蔽或誤導性費用時擁有的權利。

首場聽證會將於本月26日(周四)下午5時30分至8時30分在布碌崙市中心(Downtown Brooklyn)舉行；3月5日(周四)下午5時30分至8時30分將在皇后區長島市(Long Island City)舉行；3月11日(周三)下午5時30分至8時30分在布朗士富敦(Fordham)舉行；3月28日(周六)上午11時至下午5時在曼哈頓東哈林區(East Harlem)；4月7日(周二)下午5時30分至8時30分則在史島北岸(North Shore)舉行。

民眾可透過nyc.gov/RentalRipoff登記現場參與。每場聽證會均設證詞錄製區，並開放報名與市府官員一對一會談。無法到場者可透過電子郵件[email protected]提交書面證詞。