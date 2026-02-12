我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大校園槍擊案兇手 生理男6年前變女性

世界日報50周年 回顧、反省、再向前

紐約將首辦「租屋剝削聽證會」租客可與官員一對一交流

記者范航瑜／紐約報導
該系列聽證會依據行政令設立。租客可反映包括黴菌滋生、家電損壞、施工安全隱患，以及隱藏費用與突如其來收費等問題。與會者亦可與市府高層官員一對一交流。(取自市長辦公室)
該系列聽證會依據行政令設立。租客可反映包括黴菌滋生、家電損壞、施工安全隱患，以及隱藏費用與突如其來收費等問題。與會者亦可與市府高層官員一對一交流。(取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)宣布，將自2月底至4月舉辦紐約市首次「租屋剝削聽證會」(Rental Ripoff Hearings)，於五區各設一場公聽會，邀請租客分享在市租屋的經歷與問題。首場在布碌崙(布魯克林)。

該系列聽證會依據行政令設立。租客可反映包括黴菌滋生、家電損壞、施工安全隱患，以及隱藏費用與突如其來收費等問題。與會者也可與市府高層官員一對一交流。最後一場聽證會結束後90天內，曼達尼政府將發布報告，提出針對租屋剝削行為的政策建議。聽證會蒐集的意見將納入市府即將公布的整體住房計畫。

曼達尼在社群平台發布影片中表示，市內有大量老舊建築亟待維修，卻有部分房東趁住房市場緊張之際，向租客收取高額費用，讓租客在天花板剝落、地板下陷的環境中艱難度日。主管經濟正義的華裔副市長蘇維思(Julie Su)表示，聽證會也可能促使市府對違規業者採取行動，確保法律一體適用，並讓市民了解在尋找住房過程中，面對隱蔽或誤導性費用時擁有的權利。

首場聽證會將於本月26日(周四)下午5時30分至8時30分在布碌崙市中心(Downtown Brooklyn)舉行；3月5日(周四)下午5時30分至8時30分將在皇后區長島市(Long Island City)舉行；3月11日(周三)下午5時30分至8時30分在布朗士富敦(Fordham)舉行；3月28日(周六)上午11時至下午5時在曼哈頓東哈林區(East Harlem)；4月7日(周二)下午5時30分至8時30分則在史島北岸(North Shore)舉行。

民眾可透過nyc.gov/RentalRipoff登記現場參與。每場聽證會均設證詞錄製區，並開放報名與市府官員一對一會談。無法到場者可透過電子郵件[email protected]提交書面證詞。

部分房東批評曼達尼透過舉辦「租屋剝削」聽證會，將房東汙名化。Gotham Housing Alliance執行長洛佩斯(Humberto Lopes)指市府一味針對房東，他質疑市府此舉是否默認「將所有房東都視為惡劣業主」，指政府只有協助房東，房東才能完成維修，最終有利於租客。

紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)宣布，將自2月底至4月...
紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)宣布，將自2月底至4月舉辦紐約市首次「租屋剝削聽證會」(Rental Ripoff Hearings)，於五區各設一場公聽會。(取自市長辦公室)

租客 曼達尼 布碌崙

上一則

109分局破跨州竊盜通訊漏洞 加密頻道奏效 入室竊盜少65%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難
紐約重奪全球披薩之都頭銜 曼哈頓Mama’s Too世界第一

紐約重奪全球披薩之都頭銜 曼哈頓Mama’s Too世界第一
共和黨提名布萊克曼競選紐約州長 川普背書 霍楚譏出賣州權給川普

共和黨提名布萊克曼競選紐約州長 川普背書 霍楚譏出賣州權給川普
世報50年／紐約社長張宗智堅守4支柱 懷美國心、重華人情

世報50年／紐約社長張宗智堅守4支柱 懷美國心、重華人情

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數

終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數
洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多

洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多
最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑