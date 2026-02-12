紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)
紐約市公立學校學生不斷流失的情況下，最新數據顯示，本市私立學校的學費已飆升至每年7萬元以上。愈發遭到抨擊的公立學校體系，迫使更多家長在高昂學費與不盡如人意的教學質量間做兩難選擇。

根據政府數據，紐約市15所頂尖私立學校學費的中位數年均漲幅達4.7%，高於紐約大都會區3.4%的通膨率及全國通膨數據。相較於2014年紐約市私校學費中位數的3萬9900元，這一數據在十餘年間接近翻倍。

彭博社分析指出，斯賓塞學校(The Spence School)、道爾頓學校(The Dalton School)等至少八所紐約私校，2026至2027學年的學費均超過7萬元。其中，位於曼哈頓雀兒喜的愛文紐約世界學校(Avenue The World School)更憑高達7萬5300元的學費名列榜首，比許多菁英大學更為昂貴。

校方對此解釋說，他們調漲費用是為了支應人力薪資等上漲的成本，並為經濟困難的家庭提供更多財務資助。愛文紐約世界學校便表示，該校今年為超過20%的學生分配了逾2000萬元資助金。

「紐約家長群」創始人趙愷文的女兒即將從紐約市的一所私立高中畢業，他表示，女兒儘管考取了特殊高中之一的史岱文森高中(Stuyvesant High School)，但申請學校階段正值前市長白思豪(Bill de Blasio)試圖廢除特殊高中入學考試(SHSAT)之際，「我們擔心若真的廢掉了，將會把學校搞壞，於是就讓她去讀了私立學校」。

市教育局資料顯示，紐約市公立學校在2025年再度流失了2萬2000名學生，註冊人數下降2.4%，是四年來最嚴重的跌幅。學生離開公校系統的背後，除卻經濟原因，也體現了對公校的不信任度上升。

不過，趙愷文說，對於注重教育質量的華人家長而言，「他們無時不刻不想離開公立學校」。新冠疫情後，趙愷文曾在數千人的紐約家長群內做過小調查，表示想讓孩子離開公立學校系統的家長便占壓倒性多數。「家長們的選擇也只有私立學校、特許學校或搬去長島或上州」，趙愷文說，無奈繼續留在公立學校的華人家長，大多會讓孩子以「學校為輔、補習為主」的方式補足。

