共和黨提名布萊克曼選紐約州長 霍楚譏出賣州權給川普

據傳「撒糖」可融解車道積雪 專家指有反效果教最佳解

共和黨提名布萊克曼選紐約州長 霍楚譏出賣州權給川普

記者許君達／紐約即時報導
布萊克曼(左)抨擊民主黨任內的高稅負、高犯罪率，並積極擁抱川普(右)及其政策。圖為去年9月兩人會面。(美聯社)
長島納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)在11日舉行的紐約州共和黨大會上獲得全票提名，成為今年11月州長選舉候選人，他的競選搭檔為紐約州北部麥迪遜郡巡官胡德(Todd Hood)。布萊克曼將挑戰現任州長霍楚(Kathy Hochul)，他將矛頭民主黨任內的高稅負、高犯罪率，並積極擁抱川普及其政策。川普當天發布錄音致詞，為布萊克曼背書。

現年70歲的布萊克曼在演講中抨擊霍楚治下的紐約州稅負日益沉重、電費和保險費失控飆升、犯罪率居高不下、高房價讓無數人被迫逃離。除聚焦於可負擔性外，布萊克曼亦高舉意識形態大旗，他將生活成本高企的問題歸咎於「非法移民」，拒絕譴責移民執法、甚至稱發生在明州的ICE探員槍殺兩名美國公民的事件為「職業煽動者精心策畫」，並在大會上表示「永遠支持川普」。布萊克曼還將霍楚和紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)稱為「瘋狂左派」。

川普則在錄音中稱讚布萊克曼在納蘇郡的政績，並要求選民11月積極投票，「拯救紐約州」，還表示(勝選後)他會與布萊克曼全力合作。霍楚陣營則反擊稱，川普不小心說出了真相，「他要與布萊克曼一起掌控紐約的政權」，以此暗示布萊克曼會將紐約州權出賣給川普。

分析人士認為，布萊克曼的納蘇郡執政經歷確保他能取得典型郊區選民認可，他本身對於墮胎權等議題持相對溫和立場，而積極擁抱川普並攻擊「極左派」的態度又能取悅共和黨基本盤，有望復刻四年前共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)的成功模式，當時李修頓僅以個位數的百分點惜敗於霍楚，得票數遠高於紐約州傳統共和黨選民的人數。

不過民調顯示，霍楚與布萊克曼的支持率為54比28，目前相差較懸殊。

除布萊克曼與胡德的搭檔外，共和黨大會還提名了前檢察官科雷馬蒂(Saritha Komatireddy)為州檢察長候選人、企業家埃爾南德茲(Joseph Hernandez)為州主計長候選人。

川普 紐約州 霍楚

