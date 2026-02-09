紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

極寒天氣於近日席捲三州地區，強風導致的風寒效應使紐約市 部分區域8日凌晨的體感溫度下降至華氏零下13度，曼哈頓 測得的實際最低溫度也低至華氏3度，追平2023年的紀錄，成為近20年來最冷的冬日之一。而根據氣象預報，紐約地區的溫度將從9日(周一)起回升，相對溫和的天氣將持續大約一周時間。

2月7日至8日之間，紐約中央公園測得最低溫為華氏3度，與2023年2月4日創下的本世紀以來低溫紀錄持平。而與低溫同時出現的強風，平均風速高達每小時25至35哩，風寒效應使體感溫度比實際溫度低了近20度。在紐約市周邊區域，靠近內陸、風力更強的西北部體感溫度接近華氏零下30度；東北部的長島北岸和東部則在6日夜間出現了降雪，其中紐約州蒙托克(Montauk)的降雪量達到7.3吋，接近紐約市上一輪強降雪的水平。

為應對極寒天氣，紐約市府增設了多處緊急避寒中心和避寒巴士以接納無家可歸者，同時要求市警(NYPD)盡量不驅離留在公共交通系統內避寒的遊民，除非他們對自身或他人構成了危險。

除無家可歸者外，紐約居民和遊客則多選擇留在溫暖的室內。曼哈頓華埠 居民宋女士表示，當她8日早間在自家公寓陽台上觀望時發現，平日熙來攘往的華埠變得異常冷清。位於華埠核心區的勿街(Mott St.)幾乎看不到一個人，而兩條主街包厘街(Bowery)和東百老匯(East Broadway)則分別僅有不到十人在街上行走。她先生前往擺也街(Bayard St.)買菜時，發現路上的行人僅有平日的三分之一左右，周末時一向大排長龍的「美麗華」等網紅店外也不見了排隊的遊客。

搭乘火車前往曼哈頓的華人觀光客張先生表示，8日的風力其實已有所減小、冷感不如前一日那樣強烈，但曼哈頓街頭依舊如「末日」般冷清，平日人流擁擠的賓州車站(Penn Station)周邊幾乎不見行人，讓他隱約想到了新冠疫情剛剛爆發時的樣子。