紐約堵車費官司 白宮換將應訴 力拚推翻9元收費

川普政府近期已指派聯邦司法部副助理司法部長漢密爾頓，應訴紐約MTA堵車費訴訟案。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓堵車費 訴訟在1月末於聯邦法院開審後，總統川普 政府近期已指派聯邦司法部副助理司法部長漢密爾頓(Eric Hamilton)接手相關訴訟，顯示白宮仍將終止堵車費視為重要的施政目標。目前，漢密爾頓(Eric Hamilton)將代表聯邦政府應訴由大都會運輸署(MTA)提起的訴訟，該案涉及MTA是否有權對進入曼哈頓60街以南地區的車輛徵收9元的基本堵車費。

漢密爾頓目前負責的案件，亦包括川普政府核心政策相關訴訟，如試圖否定無證移民子女的出生公民權，以及總統動用國民警衛隊權限等爭議性議題。

在2024年競選期間，川普曾誓言要「終結」堵車費制度，去年2月他更在社群媒體發文稱，在指示聯邦運輸部撤銷對該計畫的聯邦批准後，「堵車費已死」。然而，相關表態至今未能實現。

數據顯示，堵車費去年為MTA帶來約5.62億元收入，被規畫用於公共交通系統升級。相關收費目前仍持續實施，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)亦公開表示，收費攝影設備「將持續運作」，市長曼達尼(Zohran Mamdani)亦堅定支持該計畫。

去年4月，聯邦檢察官曾誤將內部通信文件公開，內容列出政府自身法律策略的多項缺陷，川普政府隨後甚至猜測該行為可能屬「蓄意破壞」。

漢密爾頓此次接手案件，發生在原先負責此案的紐約南區聯邦檢察官辭職之後。對此，白宮發言人強調，川普仍致力於終止堵車費並形容該政策為「脫離民意的斂財措施」，強調政府將為「勞工階級紐約人」發聲。

曼哈頓聯邦法官早前已裁定，在案件審理期間，MTA可持續收取堵車費，並禁止運輸部以扣留聯邦資金作為報復手段。漢密爾頓上周首次在曼哈頓聯邦法院出庭時，重申聯邦政府將堵車費視為「試點計畫」、並主張該協議屬聯邦可終止的合約，但相關論點此前已遭美國聯邦地區法官利曼(Lewis Liman)質疑。