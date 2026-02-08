我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

紐約堵車費官司 白宮換將應訴 力拚推翻9元收費

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府近期已指派聯邦司法部副助理司法部長漢密爾頓，應訴紐約MTA堵車費訴訟案。(記者劉梓祁╱攝影)
川普政府近期已指派聯邦司法部副助理司法部長漢密爾頓，應訴紐約MTA堵車費訴訟案。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓堵車費訴訟在1月末於聯邦法院開審後，總統川普政府近期已指派聯邦司法部副助理司法部長漢密爾頓(Eric Hamilton)接手相關訴訟，顯示白宮仍將終止堵車費視為重要的施政目標。目前，漢密爾頓(Eric Hamilton)將代表聯邦政府應訴由大都會運輸署(MTA)提起的訴訟，該案涉及MTA是否有權對進入曼哈頓60街以南地區的車輛徵收9元的基本堵車費。

漢密爾頓目前負責的案件，亦包括川普政府核心政策相關訴訟，如試圖否定無證移民子女的出生公民權，以及總統動用國民警衛隊權限等爭議性議題。

在2024年競選期間，川普曾誓言要「終結」堵車費制度，去年2月他更在社群媒體發文稱，在指示聯邦運輸部撤銷對該計畫的聯邦批准後，「堵車費已死」。然而，相關表態至今未能實現。

數據顯示，堵車費去年為MTA帶來約5.62億元收入，被規畫用於公共交通系統升級。相關收費目前仍持續實施，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)亦公開表示，收費攝影設備「將持續運作」，市長曼達尼(Zohran Mamdani)亦堅定支持該計畫。

去年4月，聯邦檢察官曾誤將內部通信文件公開，內容列出政府自身法律策略的多項缺陷，川普政府隨後甚至猜測該行為可能屬「蓄意破壞」。

漢密爾頓此次接手案件，發生在原先負責此案的紐約南區聯邦檢察官辭職之後。對此，白宮發言人強調，川普仍致力於終止堵車費並形容該政策為「脫離民意的斂財措施」，強調政府將為「勞工階級紐約人」發聲。

曼哈頓聯邦法官早前已裁定，在案件審理期間，MTA可持續收取堵車費，並禁止運輸部以扣留聯邦資金作為報復手段。漢密爾頓上周首次在曼哈頓聯邦法院出庭時，重申聯邦政府將堵車費視為「試點計畫」、並主張該協議屬聯邦可終止的合約，但相關論點此前已遭美國聯邦地區法官利曼(Lewis Liman)質疑。

堵車費 川普 曼哈頓

上一則

MTA加班費超支3.7億 遭疑人事管理不當

下一則

ICE違規拘留 聯邦法官裁定 曼哈頓華埠被捕攤販獲釋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕
川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發

川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
ICE2月1日在澤西市和霍博肯市進行移民執法行動 。圖為示意圖。(路透)

ICE突襲 現身新澤西州兩城市執法

2026-02-02 12:19
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差