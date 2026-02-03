紐約生存手冊／酷寒駕車外出 應做簡易檢護

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
冬季駕車出行要做好汽車檢查和養護。(美聯社)
冬季駕車出行要做好汽車檢查和養護。(美聯社)

大紐約地區目前處於冬季暴雪後的持續嚴寒天氣。在這種天氣下，仍有不少人必須駕車通勤或駕車出行。因為低溫會對車輛零件造成壓力，甚至導致損壞，駕車人在上路前要對車輛做必要的簡單檢查和保養，這對於預防車輛故障和事故，確保安全出行至關重要。

以下是美國汽車協會(AAA)、汽車維修局(Bureau of Automotive Repair)和美國高速公路交通安全管理局(NHTSA)和保險公司State Farm共同建議的一份檢查清單：

檢查煞車系統是否正常運作。看軟管和皮帶是否運作良好，以及是否有裂痕；檢查車輛電瓶電量，因為低溫會導致電池電量消耗更快；檢查車輛的暖風和除霜器是否正常工作，因為擋風玻璃起霧會造成安全隱患。

檢查輪胎。考慮使用冬季輪胎和防滑鏈，以應對冰雪路面；檢查胎壓，因為低溫會導致胎壓下降；檢查雨刷；更換機油和機油濾清器，因為低溫會導致機油變稠。

檢查油箱是否加滿油，如果油量不足，須盡快加滿；如果是電動車，要確保電量已充滿；清除排氣管上的積雪。

此外還要確保車內有緊急工具包，其中包括以下物品：刮冰器、鏟子和輪胎防滑鏈、千斤頂、電瓶線、汽車工具包、信號彈或醒目標記、電池供電的手電筒、備用電池、備用衣物、毯子、手機和保暖器、急救包、不易腐爛的食物和水等。

美國汽車協會(AAA)指出，每年冬季因冬季風暴、惡劣天氣和濕滑路面，造成近50萬起交通事故，導致2000多人死亡。

