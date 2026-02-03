我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

行人攜帶3000現金 法拉盛遭扒

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區法拉盛近日發生一起重大盜竊案，一名扒手偷走了一位74歲女性包內3000元現金，圖為嫌犯作案照片。(市警局提供)
皇后區法拉盛近日發生一起重大盜竊案，一名扒手偷走了一位74歲女性包內3000元現金，圖為嫌犯作案照片。(市警局提供)

皇后區法拉盛近日發生一起重大盜竊案，一名扒手偷走了一位74歲女性包內3000元現金，警方2日表示，嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。此外根據市警局發布的最新犯罪數據，1月的重竊案與去年同期相比下降了2.3%，零售竊盜案下降16%。

管轄法拉盛的109市警分局說，1月23日約下午2時30分，在法拉盛39大道135-38號的室內場所，一名74歲女性遭一名身分不明人士自背後接近，嫌犯從她的包內取走一個裝有約3000元現金的信封後，徒步沿緬街向南 逃離現場。事件中無人受傷。

根據市警局發布的最新犯罪數據，1月重竊案共3376起，比去年同期下降2.3%，汽車盜竊案867起，比去年同期下降4%，零售盜竊案3844起，比去年同期下降16%。

市警局分析，冬季通常是零售竊盜高峰期，但1月零售竊盜案件仍然下降了16%，這得益於目前警局犯罪模式分析、在高風險地點與尖峰時段集中資源，並由「走過場式執法」轉向長期調查的策略。而「冬季暴力減少計畫」(Winter Violence Reduction Plan)也在助力打擊犯罪，該計畫每晚在33個分局轄下的64個重點區域、公營住宅及地鐵系統中，部署最多1800名制服警員巡邏。

警方表示，上述法拉盛作案嫌犯截至目前仍在逃，作案照片顯示，嫌犯為一名女性，案發時戴黑色眼鏡、穿黑色外套、灰色運動褲、米色鞋子，並攜帶米色包包。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區法拉盛近日發生一起重大盜竊案，一名扒手偷走了一位74歲女性包內3000元現...
皇后區法拉盛近日發生一起重大盜竊案，一名扒手偷走了一位74歲女性包內3000元現金，圖為嫌犯作案照片。(市警局提供)

法拉盛 地鐵 皇后區

上一則

紐約愛樂樂團中國新年音樂會暨慶典致敬余隆和史帶國際基金會

下一則

Trader Joe’s年度顧客最愛票選 灌湯包總榜第一
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛1人1狗陳屍車內 疑發動機排氣管被雪堵住釀禍

紐約法拉盛1人1狗陳屍車內 疑發動機排氣管被雪堵住釀禍
紐約法拉盛74歲婦隨身攜帶3000元現金 室內遭竊

紐約法拉盛74歲婦隨身攜帶3000元現金 室內遭竊
皇后區失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初判自殺

皇后區失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初判自殺
世紀集團（Century Development Group）NOVA 35 項目建設持續書寫法拉盛高品質住宅新篇章

世紀集團（Century Development Group）NOVA 35 項目建設持續書寫法拉盛高品質住宅新篇章

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走