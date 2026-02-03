行人攜帶3000現金 法拉盛遭扒

皇后區法拉盛近日發生一起重大盜竊案，一名扒手偷走了一位74歲女性包內3000元現金，圖為嫌犯作案照片。(市警局提供)

皇后區法拉盛 近日發生一起重大盜竊案，一名扒手偷走了一位74歲女性包內3000元現金，警方2日表示，嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。此外根據市警局發布的最新犯罪數據，1月的重竊案與去年同期相比下降了2.3%，零售竊盜案下降16%。

管轄法拉盛的109市警分局說，1月23日約下午2時30分，在法拉盛39大道135-38號的室內場所，一名74歲女性遭一名身分不明人士自背後接近，嫌犯從她的包內取走一個裝有約3000元現金的信封後，徒步沿緬街向南 逃離現場。事件中無人受傷。

根據市警局發布的最新犯罪數據，1月重竊案共3376起，比去年同期下降2.3%，汽車盜竊案867起，比去年同期下降4%，零售盜竊案3844起，比去年同期下降16%。

市警局分析，冬季通常是零售竊盜高峰期，但1月零售竊盜案件仍然下降了16%，這得益於目前警局犯罪模式分析、在高風險地點與尖峰時段集中資源，並由「走過場式執法」轉向長期調查的策略。而「冬季暴力減少計畫」(Winter Violence Reduction Plan)也在助力打擊犯罪，該計畫每晚在33個分局轄下的64個重點區域、公營住宅及地鐵 系統中，部署最多1800名制服警員巡邏。

警方表示，上述法拉盛作案嫌犯截至目前仍在逃，作案照片顯示，嫌犯為一名女性，案發時戴黑色眼鏡、穿黑色外套、灰色運動褲、米色鞋子，並攜帶米色包包。